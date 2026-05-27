Đang ngủ, bé 6 tháng tuổi bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng t.ử v.o.n.g

Một cháu bé 6 tháng tuổi tử vong vì mảng vữa trần nhà rơi trúng chỗ ngủ.

Ngày 27/5, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Bích Hào (Nghệ An) xác nhận sự việc trên.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 25/5, khi cháu bé đang nằm ngủ thì bất ngờ một mảng vữa lớn từ trên cao đổ sập xuống trúng vị trí cháu nằm.

Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Sự việc khiến gia đình, hàng xóm và nhiều người dân địa phương bàng hoàng, xót xa.

Được biết, cháu bé là con thứ hai của một cặp vợ chồng trẻ. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc mới được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay.

Sau sự việc đau lòng, nhiều người dân cũng bày tỏ lo ngại về chất lượng thi công, an toàn của các công trình nhà ở dân dụng, nhất là trong thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài dễ làm vật liệu xuống cấp, bong tróc.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn