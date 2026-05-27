Không có việc “xe khách lật trên đèo Phượng Hoàng khiến 18 người chết”

Theo Đại tá Nguyễn Huy Thành, vừa qua, nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung như một bản tin tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, nội dung mô tả một chiếc xe giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Đắk Lắk chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Nha Trang lao xuống vực sâu trên đèo Phượng Hoàng trong đêm.

Đặc biệt, các bài đăng còn dựng thêm loạt tình tiết như lực lượng cứu hộ phải dùng thiết bị cắt thủy lực để đưa nạn nhân ra ngoài, đã có 18 thi thể được tìm thấy tại chỗ, chỉ còn một người sống sót… Không dừng lại ở đó, bài viết còn hư cấu việc lực lượng Công an lập ban chuyên án điều tra, trích xuất hộp đen phương tiện, khám nghiệm tử thi nữ tài xế, lấy lời khai người sống sót duy nhất. Bên cạnh đó, một số đoạn được viết theo hướng giật gân, pha thêm yếu tố mê tín, tội phạm nhằm kích thích tò mò người xem.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ lật xe khách trên đèo Phượng Hoàng làm 18 người chết là tin giả.



Các bài đăng nói trên đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang, lầm tưởng là vụ việc có thật. “Thực tế trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Đây là thông tin giả, sử dụng hình ảnh và nội dung bịa đặt để câu view, gây hoang mang dư luận”, Đại tá Nguyễn Huy Thành khẳng định.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Huy Thành, qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ lên mạng xã hội, tránh tiếp tay phát tán tin giả, thông tin sai sự thật dẫn đến vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.vn