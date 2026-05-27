Noo Phước Thịnh U40 sống độc thân trong biệt thự hơn 20 tỷ đồng giữa Sài Gòn

Ở tuổi ngoài 30, Noo Phước Thịnh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Dù từng chia sẻ mong muốn có con và xây dựng tổ ấm trong tương lai, nam ca sĩ cho biết hiện anh chưa quá đặt nặng chuyện kết hôn, thay vào đó tập trung cho công việc và cuộc sống cá nhân.

Vẻ điển trai của Noo Phước Thịnh.

Hiện tại, Noo Phước Thịnh đang sinh sống trong căn biệt thự có giá trị khoảng 22 tỷ đồng tại TP.HCM. Ngôi nhà gây ấn tượng với phong cách thiết kế hiện đại, sử dụng tông trắng và nâu gỗ làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng nhưng không phô trương.

Hình ảnh bên ngoài căn biệt thự



Mặt tiền biệt thự được thiết kế theo lối tối giản với những đường nét vuông vức, gọn gàng. Bao quanh ngôi nhà là khoảng sân vườn xanh mát, mang đến không gian thư giãn riêng tư giữa nhịp sống đô thị. Khu vực này được chăm chút tỉ mỉ với thảm cỏ, cây cảnh và những góc ngồi thư giãn, mang đến không gian nghỉ ngơi riêng tư giữa đô thị đông đúc.

Đây là nơi nam ca sĩ thường tận hưởng không khí trong lành hoặc ghi lại những khoảnh khắc đời thường.

Bước vào bên trong, phòng khách là không gian nổi bật nhất của ngôi nhà. Khu vực này được thiết kế theo phong cách mở, kết nối liền mạch với phòng ăn nhằm tạo cảm giác rộng rãi và tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên.

Nội thất được lựa chọn theo tông màu trung tính, kết hợp giữa sắc nâu gỗ và các gam màu trầm hiện đại. Bộ sofa kích thước lớn cùng bàn trà tròn đặt ở trung tâm giúp không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Thảm trải sàn và các chi tiết trang trí được tiết chế vừa đủ, tạo cảm giác tinh tế thay vì cầu kỳ.

Một điểm nhấn đáng chú ý là chiếc gương cỡ lớn được bố trí khéo léo trong khu vực sinh hoạt chung, giúp không gian có chiều sâu và trở nên thoáng đãng hơn.

Khu vực phòng khách bên trong căn biệt thự của nam ca sĩ

Liền kề phòng khách là phòng ăn với thiết kế nổi bật nhờ chiếc bàn dài mặt đá sang trọng. Hệ ghế màu sắc tạo điểm nhấn giữa tổng thể trung tính, mang lại cảm giác trẻ trung và hiện đại.

Không gian này có sức chứa lớn, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc các bữa ăn gia đình. Nhờ thiết kế liên thông với phòng khách nên toàn bộ khu vực sinh hoạt chung luôn giữ được sự thông thoáng và liền mạch.

Bạn bè Noo thường tập trung đến đây để ăn uống, giao lưu

Khu vực bếp được thiết kế theo tiêu chí gọn gàng, hiện đại và thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Tông trắng được sử dụng làm màu chủ đạo giúp không gian luôn sáng sủa và sạch sẽ.

Hệ tủ bếp được bố trí khoa học với nhiều ngăn lưu trữ, kết hợp cùng các thiết bị hiện đại. Một số chi tiết màu xanh rêu được thêm vào như điểm nhấn, giúp căn bếp bớt đơn điệu nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với tổng thể ngôi nhà.

Áo sơ mi trắng vào bếp nấu ăn có làm ai đó say nắng?

Trong biệt thự, Noo Phước Thịnh dành riêng một không gian cho khu vực thờ cúng. Căn phòng sử dụng chất liệu gỗ với gam màu nâu trầm, kết hợp ánh sáng vàng dịu nhẹ tạo nên cảm giác trang nghiêm nhưng gần gũi. Đây là góc thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống trong không gian sống hiện đại của nam ca sĩ.

Nơi thờ cúng trong căn biệt thự 22 tỷ đồng

Là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Noo Phước Thịnh sở hữu lượng lớn trang phục và phụ kiện thời trang. Vì vậy, anh bố trí riêng một phòng thay đồ với hệ tủ cao kịch trần, phân chia từng khu vực theo công năng sử dụng.

Quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện được sắp xếp ngăn nắp, khoa học. Thiết kế tối giản kết hợp hệ đèn âm tủ giúp không gian vừa tiện dụng vừa mang cảm giác cao cấp như một showroom thời trang thu nhỏ.

Đây là nơi trưng bày trang phục đi diễn của nam ca sĩ

Tổng thể căn biệt thự không chạy theo sự xa hoa phô trương mà hướng đến cảm giác tiện nghi, tinh tế và thư giãn. Từ sân vườn, phòng khách, khu vực ăn uống đến các không gian riêng tư đều được chăm chút đồng bộ, phản ánh phần nào lối sống chỉn chu, kín tiếng nhưng hiện đại của Noo Phước Thịnh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tác giả: Hạnh Nguyên (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn