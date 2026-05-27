Hai trường thuộc Bộ Công Thương sáp nhập làm một

Trường đại học Điện lực - Ảnh: EPU

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại vào Trường đại học Điện lực trực thuộc Bộ Công Thương theo quy định.

Quá trình tiếp nhận bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình sáp nhập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về việc Trường đại học Điện lực tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại (Hà Nội) có tiền thân là Trường chuyên nghiệp trung cấp của Tổng cục Vật tư, được thành lập năm 1961 với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ngành vật tư. Đến năm 1965, Trường trung cấp Kỹ thuật thương nghiệp được thành lập trên cơ sở tách từ Trường Thương nghiệp Trung ương.

Ngày 24-11-1990, Bộ Thương nghiệp quyết định hợp nhất Trường trung học Thương nghiệp Sơn Tây và Trường Cán bộ vật tư để thành lập Trường trung học Thương mại Trung ương I, đảm nhiệm đào tạo nhân lực quản lý và nghiệp vụ thương mại cho nhiều tỉnh phía Bắc.

Đến năm 1998, Chính phủ đã nâng cấp Trường trung học Thương mại Trung ương I thành Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại.

Còn Trường đại học Điện lực có tiền thân là Trường Kỹ nghệ thực hành được thành lập năm 1898.

Trước khi sáp nhập, Trường đại học Điện lực có 32 ngành đào tạo đại học, 10 ngành đào tạo thạc sĩ và 7 ngành đào tạo tiến sĩ, với quy mô hơn 20.000 người học.

Nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành trường đại học đa ngành định hướng nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo, tự chủ bền vững, dẫn đầu ngành công thương trong một số lĩnh vực năng lượng và kỹ thuật công nghiệp hiện đại; chỉ số xếp hạng và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm 100 đại học Đông Nam Á.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn