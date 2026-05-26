Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã: Quỳ Hợp, Tam Hợp, Minh Hợp, Mường Ham, Mường Chọng, Châu Lộc và Châu Hồng

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo các xã: Quỳ Hợp, Tam Hợp, Minh Hợp, Mường Ham, Mường Chọng, Châu Lộc và Châu Hồng

Đạt kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp Dương Hoàng Vũ báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của 07 xã

Trong thời gian qua, các xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, do đó đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm của các xã đạt 7,23% - 11,78%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt mức cao nhất 50,2 triệu đồng/người/năm. Các mô hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp khai khoáng bước đầu phát huy hiệu quả tốt. Các xã cũng hoàn thành tốt công tác thu, chi ngân sách.

Các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức tốt chương trình Tết cho người nghèo với kết quả vận động ủng hộ đạt cao, điển hình như: Xã Quỳ Hợp hơn 2,7 tỷ đồng, xã Minh Hợp hơn 1,4 tỷ đồng, xã Tam Hợp hơn 1 tỷ đồng... Công tác xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 được quan tâm và đạt kết quả tích cực, trong đó có xã Quỳ Hợp về đích thứ 2 toàn tỉnh. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai quyết liệt; các địa phương đã tiếp nhận và giải ngân hiệu quả các nguồn kinh phí từ ngân sách và Ủy ban MTTQ các cấp để khắc phục sạt lở, sửa chữa cầu tràn, mương thủy lợi và hỗ trợ dân sinh kịp thời.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận và đoàn công tác thăm mô hình trồng nho sữa của Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Cam Phùng Huyền tại xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp

Các xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 96%.

Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định; giải quyết tốt các đơn thư kiến nghị, phản ánh ngay tại cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng hay khiếu kiện phức tạp.

Tuy nhiên, hiện nay, áp lực công việc lên đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp là rất lớn khi biên chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tế; hạ tầng số và năng lực chuyển đổi số tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của một số đơn vị còn phân tán, chưa đồng bộ…

Các xã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đối với các xã miền núi có quy mô lớn sau sắp xếp; đồng thời xem xét điều chỉnh chế độ, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc thực tế của đội ngũ cán bộ cơ sở. Cho phép bổ sung biên chế đối với các lĩnh vực còn thiếu, nhất là công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm cung ứng dịch vụ công. Tăng cường hướng dẫn chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ và hỗ trợ trực tiếp từ cấp tỉnh đối với cấp xã nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong điều kiện mới. Quan tâm bố trí thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, thiết chế văn hóa, các trường học, trạm y tế và kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên, các chương trình mục tiêu quốc gia để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bố trí cấp nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2025 cho các xã theo quy định…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng trả lời kiến nghị của các địa phương về bổ sung biên chế, chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm công tác Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam đề nghị thực hiện tốt công tác quản lý đất đai

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng đề nghị thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt các phong trào thi đua

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các xã nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao, thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành thảo luận nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của chính quyền địa phương cấp xã mới. Trong đó, đề nghị các xã cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng khối lượng công việc lớn sau sáp nhập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; duy trì tốt công tác tiếp công dân và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng từ cơ sở.

Đồng thời, tập trung quy hoạch lại các vùng sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản bền vững, hiệu quả; quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

Xây dựng Quỳ Hợp thành một vùng kinh tế tổng hợp, kinh tế xanh, bền vững

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận đề nghị các xã tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất cao từ Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, từ đó lan tỏa mạnh mẽ ra toàn khối hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Để đạt được điều này, các cấp ủy Đảng phải luôn quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, xem đây là gốc rễ để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững tại địa phương. Người đứng đầu phải lãnh đạo toàn diện, nêu cao vai trò nêu gương, đặc biệt là Bí thư và Chủ tịch các địa phương. Thực hiện các nghị quyết, chính sách của Trung ương; tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính điều hành bộ máy hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đến công tác cán bộ…

Các địa phương phát huy được tiềm năng, lợi thế để tập trung xây dựng Quỳ Hợp thành một vùng kinh tế tổng hợp, kinh tế xanh, bền vững, là trung tâm công nghiệp khai khoáng và chế biến khoáng sản công nghệ cao. Tập trung phát triển, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, văn hóa ẩm thực.

Nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần thay đổi phương thức tiếp cận, tránh việc triển khai nghị quyết, kế hoạch một cách bài bản trên giấy tờ nhưng thiếu hiệu quả trong thực tiễn. Dẫn chứng từ mô hình thành công của nhiều địa phương trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nội đồng và đường nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Nếu người dân thấy được lợi ích và thể hiện trách nhiệm đối với công trình công cộng thì công việc sẽ rất thuận lợi. Muốn làm được điều này, vai trò nòng cốt phải thuộc về đội ngũ cán bộ, Bí thư, Chủ tịch và Mặt trận Tổ quốc theo phương châm bám sát dân, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đưa việc hiến đất trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng. Việc này không chỉ giảm gánh nặng ngân sách, đẩy nhanh tiến độ công trình mà còn giúp người dân sớm thụ hưởng thành quả”.

Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tập trung xây dựng các mô hình cây ăn quả đặc thù có giá trị kinh tế lớn. Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản. Thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh; chủ động làm tốt công tác nắm, xử lý tình hình ngăn ngừa các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn