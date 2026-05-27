Giá điện giờ cao điểm đắt gần gấp 3 lần, người dùng nên sử dụng thế nào?

Giá điện giờ cao điểm cao gần gấp 3 lần

Quyết định số 1279 ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương nêu rõ, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Đáng lưu ý, giá điện giờ cao điểm đang đắt gần gấp 3 lần so với khung giờ thấp điểm.

Cụ thể, với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên, giá điện thấp điểm là 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và cao điểm 5.025 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh.

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh.

Tương tự, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên ở giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh, còn giờ cao điểm có giá 3.266 đồng/kWh;

Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh.

Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh.

Cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 3.640 đồng/kWh.

Cụ thể giờ cao điểm mới

Ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Theo đó, cả khung giờ điện cũ và khung giờ điện mới đều có tổng thời gian áp dụng là 5 giờ/ngày cho 6 ngày mỗi tuần (từ thứ Hai đến thứ Bảy). Tuy nhiên, ở khung giờ điện mới, giờ cao điểm đều dồn vào buổi tối; trong khi khung giờ cũ thì điện giờ cao điểm chia hai khoảng thời gian là ban ngày và buổi tối.

Tương tự, điện giờ bình thường và thấp điểm của khung giờ mới so với khung giờ cũ cũng có sự thay đổi, song tổng số giờ áp dụng trong ngày vẫn giống nhau.

Mặc dù Bộ Công Thương đã ban hành quy định mới về khung giờ sử dụng điện, NSMO cũng đề xuất áp dụng ngay từ tháng 6/2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh phát sinh tăng tiền điện

Giá điện giờ cao điểm đang đắt gần gấp 3 lần, người dân lo ngại việc dồn giờ cao điểm vào buổi tối có thể khiến chi phí điện sinh hoạt tăng mạnh, bởi đây là khung thời gian sinh hoạt chính của đa số gia đình.

Trước những băn khoăn trên, chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, khẳng định: Giá điện theo khung giờ cao điểm chỉ áp dụng đối với khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt như sản xuất, kinh doanh và có lắp công tơ điện 3 giá. Người dân sử dụng điện sinh hoạt vẫn áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 6 bậc như hiện nay. "Theo Quyết định 963 của Bộ Công thương, khung giờ cao điểm được kéo dài thêm 2 tiếng vào buổi tối và bỏ 2 tiếng cao điểm buổi sáng. Tuy nhiên, tổng thời gian áp dụng giờ cao điểm vẫn giữ khoảng 5 tiếng mỗi ngày. Việc điều chỉnh chủ yếu nhằm chuyển trọng tâm tiêu thụ điện từ ban ngày sang buổi tối", ông Kiên giải thích thêm.

Tuy vậy, ông Kiên cũng lưu ý rằng dù hộ gia đình không áp dụng giá điện theo giờ cao điểm, nguy cơ "nhảy bậc" trong mùa nắng nóng vẫn rất dễ xảy ra do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. "Đối với hộ gia đình, giá điện ban ngày và ban đêm hiện không khác nhau. Tuy nhiên, người dân nên sử dụng điện tiết kiệm để tránh bị nhảy bậc, dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng mạnh trong mùa nắng nóng. Với khách hàng sản xuất, kinh doanh, có thể giảm chi phí bằng cách chuyển các hoạt động tiêu thụ điện lớn sang giờ thấp điểm, hạn chế vận hành máy móc công suất lớn vào giờ cao điểm", ông Kiên nhấn mạnh.

Giải thích thêm trên báo Thanh Niên, TS.Nguyễn Duy Khiêm, Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai), cho biết: Chính sách mới chủ yếu tác động đến những đối tượng lắp đồng hồ điện 3 giá. Trong số này thì đối tượng sản xuất ít bị ảnh hưởng vì thời gian từ 17h30 - 22h30 là giờ nghỉ của nhiều đơn vị. Đối tượng bị tác động nhiều là các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm…, chủ yếu các loại hình kinh tế đêm. Đặc biệt các thành phố lớn, du lịch, sản xuất nông nghiệp có sử dụng điện thắp trong nhà kính, chong đèn trồng thanh long…

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để không bị tăng tiền điện?, trên báo Lao Động, TS.Nguyễn Huy Hoạch (Chuyên gia năng lượng của Hội đồng khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam) cho rằng - câu trả lời không nằm ở việc cắt giảm triệt để nhu cầu sử dụng điện, mà nằm ở việc phân bổ lại thời điểm sử dụng. Một số thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày có thể tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí.

Việc giặt giũ, hoặc sấy đồ có thể chuyển sang trước giờ cao điểm, hoặc muộn hơn vào buổi tối. Bình nước nóng có thể được cài đặt hẹn giờ. Các thiết bị công suất lớn không nên vận hành đồng thời trong khung giờ cao điểm. Điều hòa, thay vì đặt nhiệt độ quá thấp, có thể được điều chỉnh hợp lý để giảm tải cho hệ thống.

Với doanh nghiệp, việc tối ưu hóa cần mang tính hệ thống hơn - từ quản lý năng lượng, đến đầu tư công nghệ. Trong dài hạn, các giải pháp (như lưu trữ điện năng, hoặc điều khiển phụ tải) sẽ trở thành xu hướng tất yếu.

Trong phần góp ý liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương về thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng việc điều chỉnh khung giờ cao điểm mang lại tác động tích cực khi tạo tín hiệu giá điện rõ ràng, khuyến khích khách hàng dịch chuyển phụ tải sang giờ thấp điểm và giờ bình thường. Từ đó, góp phần làm phẳng biểu đồ phụ tải, có thể giảm được hóa đơn tiền điện.

Ngoài ra, việc điều chỉnh khung giờ còn góp phần giảm chi phí chung của hệ thống điện, tối ưu vận hành nguồn điện (không phải huy động các nguồn giá điện cao, khai thác tốt nhất cơ cấu nguồn, giúp an toàn hệ thống điện và san bằng đồ thị phụ tải, giảm giá thành sản xuất điện). Đặc biệt là giảm nguy cơ thiếu điện vào các giờ cao điểm chiều.

EVN nhấn mạnh, nếu khách hàng điều chỉnh thời gian sử dụng điện phù hợp với khung giờ mới thì chi phí tiền điện sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn