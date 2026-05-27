Công an làm việc với người chặn đường phơi lúa, đập ôtô đi qua

Người dân chặn đường phơi lúa, đập ôtô đi qua gây bức xúc Clip người dân ở phường Trường Vinh (Nghệ An) có hành vi chặn hai đầu đường để phơi lúa, không cho ôtô đi qua khiến dân mạng bức xúc.

Ngày 27/5, mạng xã hội lan truyền video hai người dân ở Nghệ An có hành động phơi lúa lấn chiếm hành lang giao thông, đe dọa và đập xe của tài xế ôtô khi đi qua đoạn đường này.

"Phơi lúa chắn đường, không cho xe qua. Ông áo trắng lúc nãy tiến đến đập xe và đòi đập người", nam tài xế bức xúc lên tiếng trong clip, cho biết sự việc xảy ra tại phường Vinh Tân cũ (nay thuộc phường Trường Vinh).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Trường Vinh cho biết đã nhận được phản ảnh về vụ việc trên vào ngày 26/5 và lập tức xác minh, xuống làm việc với người dân có hành vi vi phạm khi phơi lúa ra đường.

"Trước đó, Công an phường Trường Vinh cũng đã tích cực tuyên truyền cho người dân về việc đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thu hoạch, nhắc nhở không phơi lúa lấn chiếm hành lang giao thông", đại diện công an phường nói.

Ngày 15/5, trên fanpage chính thức, Công an phường Trường Vinh cũng đã có bài đăng cảnh báo khi trên một số tuyến đường vẫn còn tình trạng phơi lúa, lạc, rơm rạ, nông sản trên lòng đường; đặt gạch đá, cành cây, vật cản để che chắn khu vực phơi nông sản; đốt rơm rạ ven đường gây khói bụi, cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Những hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và an toàn của nhân dân

Công an phường Trường Vinh đề nghị bà con nhân dân nghiêm túc thực hiện: không phơi lúa, lạc, rơm rạ, nông sản trên các tuyến đường giao thông; không đặt vật cản như gạch, đá, cọc gỗ, cành cây… trên đường để bảo vệ khu vực phơi nông sản; không đốt rơm rạ ven đường gây khói bụi, che khuất tầm nhìn; không đặt máy tuốt lúa, máy xát, máy đập hoặc tập kết nông sản dưới lòng đường, vỉa hè; không để bùn đất từ máy gặt kéo lên đường bộ, đường dân sinh gây trơn trượt, mất an toàn giao thông.

Công an phường Trường Vinh nhắc nhở người dân về đảm bảo an toàn giao thông khi phơi nông sản. Ảnh: Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An/Facebook.

Bài đăng còn trích dẫn mức xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024: Phạt từ 200.000 đến 250.000 đồng đối với hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường bộ; Phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi đặt vật cản trái phép trên đường; đổ, xả chất thải, làm rơi vãi gây mất an toàn giao thông; Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an phường cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sau khi đã được tuyên truyền, nhắc nhở.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn