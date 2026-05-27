Xe máy va chạm với xe ben ở Đắk Lắk, 2 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h41 ngày 26/5, trên tỉnh lộ 8, đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), xe ben BKS 47C-280.XX do ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Cư Mgar đi phường Buôn Ma Thuột, xảy ra va chạm với xe máy BKS 47K7-87XX đi theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến 2 người tử vong

Trên xe máy có hai người là anh Y.S.Ê (26 tuổi, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) và anh Y.D.Ê (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk). Vụ va chạm khiến anh Y.S.Ê và anh Y.D.Ê tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Công Bắc

Nguồn tin: Báo VOV