Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tội phạm ma túy tại Nghệ An

Làm việc với đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Công an Nghệ An.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đặc biệt là công tác tuyên truyền, huy động lực lượng tổ chức tuần tra vũ trang tại các tuyến địa bàn trọng điểm, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tiếng vang, được Bộ Công an và các cấp, ngành biểu dương khen thưởng; đặc biệt, trong các thông báo của Bộ Công an, Công an Nghệ An đã được Bộ Công an biểu dương là một trong các địa phương đạt kết quả nổi bật trong tháng 02/2025.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm tra và đại diện các đơn vị trong Công an Nghệ An đã trao đổi làm rõ thêm các nội dung về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tội phạm ma túy tại Nghệ An trong tháng 02/2025; những thuận lợi và khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tội phạm ma túy; công tác quản lý người nghiện và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đánh giá cao kết quả của Công an tỉnh Nghệ An trong công tác đấu tranh, phòng, chống chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tội phạm ma túy trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục tổ chức đấu tranh, trấn áp tội phạm theo tuyến, địa bàn trọng điểm với phương châm “kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm - lấy phòng ngừa là chính - kết hợp đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm - không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc cho xã hội” với tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”; tăng cường cán bộ chiến sỹ nắm địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục ứng dụng có hiệu quả mô hình công nghệ cao trong phòng chống tội phạm.

