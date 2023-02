Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo báo cáo của Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, trong thời gian qua, tình hình công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến hết sức phức tạp: Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương tăng đáng kể so với cùng kỳ; đặc biệt là tai nạn giao thông xẩy ra tại các lối đi tự mở qua đường sắt. Cụ thể, tính từ ngày 01/01/2023 đến nay tại các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra 06 vụ tai nạn, làm chết 01 người, bị thương 04 người, làm hư hỏng 02 đầu máy, 02 xe ô tô, 04 xe máy và gây chậm giờ nhiều đoàn tàu.

Đoàn kiểm tra tại lối đi tự mở qua đường sắt Km257+450, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh lưu

Trong ngày 15/02/2023, Đoàn đã đến kiểm tra tại 07 lối đi tự mở trên địa bàn các huyện: Nghi Lộc (Km 299+625, xã Nghi Yên; Km 296 + 350, xã Nghi Yên); Diễn Châu (Km 268+030, xã Diễn Trường; Km 267+500, xã Diễn Trường); Quỳnh Lưu (Km 266+180, xã Quỳnh Giang; Km 257+450, xã Quỳnh Hoa; Km 258+00, xã Quỳnh Hoa).

Qua kiểm tra, Đoàn đã xác định các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; các vấn đề còn tồn tại, nguy cơ xẩy ra tai nạn giao thông. Các thành viên trong đoàn cũng đã thống nhất chủ trương về lâu dài sẽ đóng các lối đi tự mở. Tuy nhiên trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi tự mở, chính quyền địa phương sẽ phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan phát quang cây cối, lắp đặt gờ giảm tốc, thu hẹp các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho nhân dân khu vực xung quanh lối đi tự mở.

