Công an tỉnh Nghệ An: Nỗ lực hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu online

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn cho công dân về quy trình thực hiện làm hộ chiếu online

Đoàn Thanh niên phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân làm hộ chiếu online

Khác với những năm trước, năm 2023, việc cấp đổi hộ chiếu cho công dân sẽ được thực hiện online trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người dân chỉ cần có điện thoại smartphone đăng ký mạng là có thể làm hộ chiếu ở bất cứ đâu. Riêng những trường hợp bắt buộc phải thực hiện đăng ký tại chỗ như trẻ em dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân. Điều này đã giúp người dân không phải chờ để làm thủ tục hồ sơ, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đông đảo người dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An để làm hộ chiếu online

Tuy nhiên, nhu cầu làm hộ chiếu của người dân tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ làm hộ chiếu, giấy thông hành. Ghi nhận, sáng 13/02/2023, rất đông người dân từ các huyện, thị xã đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện các giao dịch hoàn thiện giấy tờ. Dự báo được tình hình trên. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo tổ xung kích thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm hộ chiếu online đồng thời chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An sử dụng một khu vực riêng, lắp thêm tivi hướng dẫn người dân và bố trí cán bộ của phòng trực tiếp hướng dẫn người dân các bước để tạo tài khoản trên dịch vụ công và các bước đăng ký cấp hộ chiếu online. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng phát tờ rơi hướng dẫn cụ thể từng bước để người dân có thể tự làm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã sử dụng một khu vực rộng lắp thêm màn hình tivi để tuyên truyền và hướng dẫn người dân

Sau khi được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo, nhiều người dân có thể tự đăng ký, nộp hồ sơ làm hộ chiếu qua dịch vụ công. Còn đối với một số công dân không đủ điều kiện làm thủ tục đăng ký hộ chiếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như hồ sơ đối với trẻ em, với người chưa được cấp căn cước công dân… thì được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu trực tiếp tại trụ sở.

Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm hộ chiếu online

Thời gian tới, Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực trước trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, nhằm hạn chế tình trạng các dịch vụ tự phát, lôi kéo người dân để thu phí. Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo: Người dân cần tỉnh táo với các lời mời làm dịch vụ hộ chiếu trái quy định. Khi đến trụ sở làm các giấy tờ xuất, nhập cảnh người dân nên vào phía trong để làm việc và nghe theo hướng dẫn của cán bộ Công an. Tuyệt đối, không nghe theo những mời lời chào từ các đối tượng bên ngoài để tránh bị mất tiền oan và lộ lọt thông tin cá nhân.

Tác giả: Cao Loan - Đức Vũ

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn