Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Chuyến thăm của Thủ tướng có ý nghĩa rất lớn đối với hợp tác cấp địa phương

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã nhấn mạnh nội dung trên trong buổi trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Chính phủ về ý nghĩa và kết quả chuyến thăm Thủ tướng Chính phủ tới Singapore và Brunei Darussalam cũng như cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và hai nước Singapore và Brunei Darussalam; cơ hội thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Nghệ An từ kết quả chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ.

Mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Chính phủ vừa kết thúc chuyến thăm chính thức tại Singapore và Brunei Darussalam, ông đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm của Thủ tướng cũng như cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và hai nước?

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: Tôi cho rằng chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8-11/2 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp kể cả phương diện quốc tế, quốc gia và địa phương. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập đối tác chiến lược với Singapore. chúng ta vừa kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao với Brunei Darussalam. Chuyến thăm không chỉ góp phần triển khai hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, mà còn đạt được những kết quả rất toàn diện, thực chất và hiệu quả đặc biệt trên các lĩnh vực, cụ thể như:

Cả 2 nước đều nhất trí không ngừng gia tăng tin cậy chính trị chiến lược với Việt Nam; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và các thỏa thuận hợp tác quan trọng.

Đồng thời, kết quả chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Việt Nam với hai nước trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, năng lượng, du lịch,... Lãnh đạo hai nước đều bày tỏ coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, các doanh nghiệp xem Việt Nam như ngôi sao đang lên, mong muốn cùng Việt Nam đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thông qua việc tham gia các diễn dàn doanh nghiệp, tiếp và làm việc với các tập đoàn, các quỹ đầu tư của cả 2 nước, Thủ tướng đã truyền thông điệp về quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong giữ vững ổn định chính trị, xã hội và kinh tế, xây dựng môi trường, chính sách ổn định, minh bạch và tạo thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác mới.

Thông qua cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp và làm việc cũng như tham dự các diễn đàn, Thủ tướng đã trao đổi thẳng thắn, tin cậy với lãnh đạo của Singapore và Brunei về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; thống nhất những phương hướng lớn nhằm tăng cường phối hợp giữa Việt Nam với hai nước tại các thể chế hợp tác đa phương.

Trong chuyến thăm, nhiều văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa Việt Nam với hai nước, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế (kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu), thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác. Trong đó, phía Singapore đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An II tại KCN Thọ Lộc, thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước. Chuyến thăm lần này ý nghĩa rất lớn đối với hợp tác ở cấp địa phương đặc biệt là các hoạt động ngoại giao kinh tế, các hoạt động tiếp xúc, kết nối hợp tác đầu tư với các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp của Singapore. Bên lề sự kiện, tỉnh Nghệ An đã làm việc với đại diện lãnh đạo tập đoàn Seambcorp, Liên đoàn sản xuất Singapore SMF để bàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Chuyến thăm này không chỉ thành công trên phương diện ngoại giao mà còn là một xung lực mạnh mẽ với nhiều thoả thuận, cam kết được đưa ra làm tiền đề rất quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác mới trên tất cả các khía cạnh, đặc biệt là cơ hội hợp tác đầu tư góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Singapore và Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei lên tầm cao mới thông qua việc: Tại Singapore, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về đối tác kinh tế số- kinh tế xanh Việt Nam Singapore; tại Brunei, hai bên ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện trong 5 năm tới.

Những cam kết trên đây là hành lang pháp lý cũng như tiền đề quan trọng để các địa phương chúng tôi có cơ hội được tham gia sâu hơn, bài bản hơn, hiệu quả hơn trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, Brunei Darussalam.

Kỳ vọng VSIP Nghệ An II sẽ thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore diễn ra tại Singapore vừa qua, Thủ tướng Chính phủ và đại diện hai nước đã chứng kiến trao chấp thuận chủ trương đầu tư cho khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP Nghệ An II), xin ông cho biết sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với tỉnh Nghệ An nói riêng và đối tác hợp tác kinh tế giữa Việt Nam –Singapore nói chung?

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: Một trong những dấu ấn hết sức quan trọng trong chuyến thăm Singapore lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho dự án VSIP Nghệ An II (Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thọ Lộc giai đoạn 1) dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ngành 2 nước và có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là các hiệp hội, các doanh nghiệp, các tổ chức đến từ Việt Nam và Singapore.

Đây là hoạt động được lãnh đạo và doanh nghiệp Singapore đánh giá rất cao về mô hình hợp tác tiêu biểu Việt Nam-Singapore cũng như sự vào cuộc, quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam cũng như sự đồng hành của chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An.

Để hình thành được dự án này, ngoài sự quyết tâm của VSIP, chúng tôi luôn đồng hành cùng nhà đầu tư hạ tầng, từ lúc lập quy hoạch, đề xuất dự án, hoàn thiện các thủ tục pháp lý sớm nhất, chặt chẽ nhất và nhanh nhất với quan điểm luôn hỗ trợ doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị đến lúc hình thành và cả giai đoạn hoạt động.

Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng logistics, quan tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực để sẵn sàn đón nhận các nhà đầu tư thứ cấp sau khi hạ tầng KCN VSIP Nghệ An II được hoàn thiện.

Minh chứng cho những nhận định trên đây, tôi xin trao đổi thêm về những kết quả ấn tượng về thu hút FĐI của tỉnh trong những năm qua. Thu hút đầu tư đạt kết quả rất tích cực, đóng góp rất lớn cho sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2022, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhiều đổi mới, tạo nên nhiều điểm sáng trên cả 5 phương diện: (i) Số lượng dự án FDI tăng mạnh, (ii) vốn đăng ký đầu tư vượt mục tiêu đề ra, (iii) cơ cấu thu hút đầu tư chuyển dịch theo hướng tăng số lượng dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài; (iv) lĩnh vực đầu tư chuyển mạnh sang sản xuất công nghiệp và (v) địa bàn thu hút đầu tư chủ yếu tập trung vào Khu kinh tế Đông Nam và các khu, cụm công nghiệp, là động lực tăng trưởng của tỉnh. Trong năm 2022, số vốn FDI đầu tư tại Nghệ An cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 961,3 triệu USD, Nghệ An thuộc top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Dự án VSIP Nghệ An II có quy mô sử dụng đất của là 500 ha tại các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc ( Huyện Diễn Châu) thuộc khu kinh tế Đông Nam, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày phê duyệt (08/02/2023). Đây là dự án hiện đại kiễu mẫu hội đủ các yếu tố xanh, thông minh, bền vững và tiết kiệm năng lượng. Phù hợp với định hướng thu hút đầu tư cũng như chính sách phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn của Chính phủ Việt Nam cũng như định hướng của đối tác Singapore, phù hợp với cam kết của Việt nam tại Hội nghị COP26.

Chúng tôi kỳ vọng Dự Án VSIP Nghệ An II sẽ sớm hình thành để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư lớn có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, tạo nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh một cách thiết thực và hiệu quả.

Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai VSIP Nghệ An II một cách thuận lợi nhất, cùng chia sẻ khó khăn và cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả, hài hoà lợi ích. Chúng tôi coi thành công của VSIP là thành công của Nghệ An, đồng thời tin tưởng rằng, trong thời gian tới VSIP sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn, phát huy hiệu quả đầu tư tại Nghệ An theo như phương châm VSIP đề ra là nhanh hơn, mạnh hơn và tốt hơn.

Dự án VSIP Nghệ An II sẽ là biểu tượng hợp tác Việt Nam –Singapore, thông qua dự án này và các dự án VSIP khác trong toàn quốc sẽ thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chiến lược, đặc biệt là hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore. Thông qua việc triển khai dự án, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động kết nối các đối tác 2 bên như: Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đoàn công tác về hợp tác và đầu tư tại Singapore trong thời gian tới, tổ chức khởi công KCN VSIP Nghệ An II với các hoạt động như mời các quan chức cấp cao chính phủ 2 nước và các doanh nghiệp cùng tham dự; tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Nghệ An với các đối tác Singapore bên cạnh đó triển khai các hoạt động trao đổi văn hoá, du lịch,…

Trong chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế, tỉnh Nghệ An luôn xác định Singapore là đối tác quan trọng hàng đầu. Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, chúng tôi hy vọng sẽ mở ra một trang mới với những hợp tác thực chất, hiệu quả với Quốc đảo Singapore xinh đẹp và các đối tác đến từ các nước khác trên thế giới.

Trước đó, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An I được triển khai tại huyện Hưng Nguyên từ năm 2015 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, ông có thể cho biết cụ thể hơn về những kết quả triển khai đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An I?

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: Dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An I, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đề xuất được UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015 với quy mô sử dụng đất là 750 ha (bao gồm 367,60 ha đất Khu công nghiệp và 382,40 ha đất Khu đô thị, dịch vụ ). Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 16/9/2015 với sự tham dự của Lãnh đạo 02 nước Singapore và Việt Nam.

Đến nay, phần hạ tầng Khu công nghiệp giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đạt tỉ lệ lấp đầy lên đến 88%, có 39 dự án đầu tư thuê lại đất với diện tích 232,03 ha/tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê 263,23 ha; dự kiến sau khi các dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng hơn 40.000 lao động địa phương.

Trong đó có 34 dự án đã được cấp phép đầu tư (23 dự án đã đi vào hoạt động; 5 dự án đang xây dựng, 6 dự án còn lại đang làm thủ tục), tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 17.426 tỷ đồng (tương đương 753 triệu USD), trong đó có 19 nhà đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký đạt 696 triệu USD, đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Điển ... có các Tập đoàn lớn thuộc chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu đã đầu tư và tiếp tục mở rộng đầu tư như: Luxshare–ICT (Đầu tư 03 dự án với tổng vốn đăng ký là 330 triệu USD); Everwin (đầu tư 01 dự án với tổng vốn đạt 200 triệu USD, dự kiến tăng vốn lên 400 triệu USD); hiện đã có trên 13.500 lao động đang làm việc tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Phần hạ tầng Khu đô thị, dịch vụ đang được Công ty TNHH VSIP tiến hành san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự kiến đi vào hoạt động quý IV/2023.

Xây thêm nhiều "tổ đón đại bàng"

Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ có những cơ chế, chính sách như thế nào để thu hút đầu tư vào KCN VSIP Nghệ An II cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư tại Nghệ An, thưa ông?

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An II) được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án vào ngày 08/02/2023, với quy mô sử dụng đất là là 500 ha. Có mục tiêu phát triển theo hướng khu công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường và thông minh, đã tạo thêm về quỹ đất sạch có hạ tầng đồng bộ để tỉnh Nghệ An đón các dự án hiện đại, quy mô lớn đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Nếu hiểu rằng việc "làm tổ đón đại bàng" là việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư thì việc đầu tư thêm kết cấu hạ tầng các KCN chính là xây thêm những chiếc "Tổ" hữu hình đối với nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài.

Do vậy, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai khẩn trương và kịp thời hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn về bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, cho thuê đất, áp dụng chính sách về đất đai, quy hoạch mỏ nguyên liệu san lấp mặt bằng... để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Thọ Lộc, nhằm tạo mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng tiêu chí của các nhà đầu lớn, nhất là kịp thời đón dòng vốn FDI đang tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các KCN; đặc biệt quan tâm phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An; ưu tiên nguồn lực để sớm thực hiện Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh, Dự án cảng nước sâu Cửa Lò; chỉ đạo triển khai xây dựng nhà ở xã hội đã được cấp chủ trương đầu tư để phục vụ người lao động làm việc trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp …

Tiếp tục ban hành nhiều chính sách như: Hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển đi quốc tế và dịch vụ logistics qua cảng Cửa Lò, chính sách thu hút lao động và hỗ trợ đào tạo nghề; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An đến với các nhà đầu tư nước ngoài. Tăng cường hỗ trợ các dự án lớn, mang tính động lực, như: Luxshare – ICT, Goertek, Everwin, JuTeng … , kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng KCN Hoàng Mai 2; cũng như sẵn sàng về quy hoạch và các điều kiện phát triển thêm các KCN mới (WHA-Giai đoạn 3, 4, Thọ Lộc-giai đoạn 2, Nghĩa Đàn). Bảo đảm đến năm 2025, tỉnh Nghệ An có quỹ đất sạch khoảng 2.000 ha với hạ tầng đồng bộ, hiện đại trong KKT Đông Nam nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư kinh doanh.

