Khởi tố giám đốc, kế toán công ty 'cuỗm' ít nhất gần 130 tỉ đồng của dân

Phan Văn Khiến làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Phan Văn Khiến (36 tuổi, trú xã Chi Lăng, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương (37 tuổi, trú phường Võ Cường, Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khiến là giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, còn Phương là kế toán, địa chỉ nơi làm việc là số 74 Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh.

Trước đó, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) vào thời điểm năm 2022, song có hành vi chiếm đoạt nhiều tài sản của các nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 3-2022 đến tháng 4-2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đưa ra về việc Công ty Hiền Khiêm đang đền bù giải phóng mặt bằng. Sau này, công ty sẽ xin chủ trương đấu giá, rồi giao đất ở dịch vụ cho khách hàng trong dự án.

Bằng cách này, chúng đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn, thu về gần 130 tỉ đồng và cam kết giao đất trong 36 tháng. Sau khi nhận tiền, công ty này không thực hiện cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu của khách và sử dụng vào nhiều mục đích trong đó có trả nợ cũ của doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng khám xét nơi Phan Văn Khiến làm việc - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Lực lượng chức năng đã khám xét công ty trên và thu giữ nhiều con dấu, tài liệu liên quan. Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện công ty đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc đến số 36 Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Ngoài ra, Khiến và Phương còn bị phát hiện đã có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác. Trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 - 2020. Tương tự, họ chưa giao đất, chưa trả tiền và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) đến cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết.

Thông tin liên hệ trung tá Đào Ngọc Oanh, điều tra viên, số điện thoại: 0983 476 286.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: tuoitre.vn