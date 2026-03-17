Dàn cảnh trúng thưởng iPhone để lừa đảo, 21 bị can bị khởi tố

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an Tây Ninh kiểm tra gian hàng bốc thăm, phát hiện thủ đoạn dàn dựng kết quả lừa đảo. Ảnh CATN

Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của bà V.P.H (ngụ phường Thanh Điền) về dấu hiệu lừa đảo tại các gian hàng trò chơi bốc thăm trúng thưởng trong Hội chợ Hương Trầm. Dàn dựng trò chơi để chiếm đoạt tiền.

Theo điều tra ban đầu, Trần Phước Văn (SN 1990, quê Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (SN 1990, quê Khánh Hòa) có kinh nghiệm quản lý các gian hàng trò chơi tại hội chợ. Do muốn thu lợi nhanh, hai người đã cấu kết với một số đối tượng khác lợi dụng hình thức trò chơi bốc thăm – vốn được đăng ký hoạt động – để dàn dựng kết quả, nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi.

Thông qua một người tên Trắng (chưa rõ lai lịch), nhóm này biết đoàn hội chợ Hương Trầm do ông Võ Văn Tẻo làm chủ đang hoạt động tại hai địa điểm ở phường Tân Ninh và xã Tân Biên. Sau đó, các đối tượng thỏa thuận thuê hai vị trí để mở gian hàng bốc thăm trúng thưởng với tổng chi phí 100 triệu đồng, chỉ giao dịch bằng lời nói, không ký hợp đồng.

Trong đó, Trắng góp 50 triệu đồng, Văn và Nữ mỗi người góp 25 triệu đồng. Quá trình hoạt động, Văn và Nữ thay phiên quản lý hai gian hàng, thời gian từ 18 đến 22 giờ mỗi ngày. Số tiền thu được chia theo tỉ lệ Trắng hưởng 25%, Văn và Nữ mỗi người 12,5%, phần còn lại chia cho các nhân viên làm nhiệm vụ dụ dỗ người chơi.

Để tạo lòng tin, các đối tượng trưng bày nhiều phần quà như nồi cơm điện, thùng bia, gấu bông, quạt máy… kèm bảng niêm yết giải thưởng cụ thể. Người chơi bỏ ra 50.000 đồng sẽ được bốc 20 lá thăm.

Gian hàng trưng bày quà tặng để tạo lòng tin, nhưng kết quả bốc thăm đã bị sắp đặt. Ảnh CATN

Tuy nhiên, thực tế các rổ thăm không có lá trúng thưởng, chỉ chứa các phiếu ghi "Chúc bạn may mắn". Các lá thăm trúng thưởng được cất giữ riêng, chỉ đưa ra khi cần tạo dựng niềm tin.

Sau đó, nhân viên gian hàng lén bỏ thêm các lá thăm có chữ "Điểm" rồi thông báo người chơi đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng điện thoại iPhone. Theo "thể lệ" do các đối tượng dựng lên, nếu tích đủ 100 điểm sẽ trúng iPhone (quy đổi 9 triệu đồng) 120 điểm trúng iPhone (12 triệu đồng)

Đánh vào tâm lý ham trúng thưởng, nhiều người tiếp tục bỏ tiền để bốc thăm tích điểm nhưng không thể đạt mức điểm như công bố.

Trong một số trường hợp, các đối tượng cho người chơi trúng thưởng nhỏ nhằm tạo hiệu ứng, thu hút thêm người tham gia.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can liên quan và ra lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng để phục vụ điều tra. Một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đối với ông Võ Văn Tẻo – người cho thuê mặt bằng – cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ có hay không hành vi đồng phạm để xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động