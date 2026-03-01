Lý do người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người

Ngày 17-3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến đã phản hồi thông tin báo chí về vụ việc một em học sinh bị cha đánh bầm tím khắp cơ thể.

Hình ảnh em học sinh bị cha đánh bầm tím đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng

Theo Công an phường Bình Kiến, ngày 8-2, đơn vị tiếp nhận thông tin về việc cháu trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Kiến đã mời cháu Đ.T.B.D. (SN 2016, học sinh lớp 4) và các thành viên trong gia đình đến làm việc.

Đại diện Công an phường Bình Kiến thông tin về vụ việc

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định là vào ngày 2-2, cháu D. lấy điện thoại của bà ngoại chơi điện tử. Khi bị bà nhắc thì cháu D. đập điện thoại của bà ngoại.

Tối đến, cháu D. không về nhà mà qua nhà bà ngoại nên ông V. đến đưa cháu về và dùng roi mây đánh vào mông để răn đe. Bị đánh đau, cháu bé giãy giụa nên trúng vào vùng lưng. Khi cháu D. bị đánh, ông bà nội, bà ngoại và mẹ cháu đều có mặt.

Cũng theo Công an phường Bình Kiến, thời gian qua cháu D. bỏ học đi chơi điện tử nhiều lần. Trong quá trình làm việc từ ngày 8-2 đến ngày 11-2, cháu D. tiếp tục trộm cắp tiền của mẹ 2 lần.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.Đ.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động