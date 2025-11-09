Mang hung khí đi gây rối trong đêm, 32 đối tượng bị khởi tố

Trước đó, do có mâu thuẫn nên nhóm của Đặng Quốc Bảo Hưng (SN 2008, trú tại tổ 8, khu vực 3, phường Hương An, TP Huế) cùng 38 đối tượng đi trên nhiều xe mô tô, mỗi xe chở 2 đến 3 người để tìm đánh một nhóm thanh, thiếu niên khác ở phường Hương Trà (TP Huế).

Nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí náo loạn đường phố bị Công an TP Huế bắt tạm giam.

Khi đến công viên Tứ Hạ, phường Hương Trà, do không tìm được nhóm cần đánh nên cả nhóm của Đặng Quốc Bảo Hưng quay xe mô tô chạy ra QL1A để vào lại trung tâm TP Huế trong đêm khuya.

Thời điểm này, nhóm của Hưng mang theo dao tự chế, ống tuýp sắt, điều khiển chạy xe mô tô tốc độ cao, dàn hàng ngang, đi ngược chiều, lạng lách, bóp còi gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, khiến người đi đường hoảng sợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã phối hợp với Công an các phường trên địa bàn thành phố tiến hành truy xét, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý nghiêm.

