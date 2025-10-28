Khởi tố nam thanh niên ở Nghệ An tàng trữ 20 khối pháo trái phép

Đối tượng Lê Văn Cầm (SN 1964, trú Bản Vều 1, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố về tội “Tàng trữ hàng cấm” khi đang vận chuyển 20 khối pháo hoa trái phép thì bị phát hiện, thu giữ.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 21/10, tại đường tỉnh lộ 543 thuộc xã Anh Sơn, Công an xã Anh Sơn đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Phúc Sơn tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện đối tượng Lê Văn Cầm đang điều khiển xe máy vận chuyển hai túi màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Qua đó phát hiện, đối tượng đang vận chuyển 20 khối pháo hoa hình hộp loại 36 quả có tổng khối lượng hơn 23kg để đưa về cất giấu tại nhà riêng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua về cất để sử dụng vào dịp Tết và làm quà tặng người thân.

Hiện, Công an xã Anh Sơn tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn