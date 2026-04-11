Khởi tố cán bộ xã đ.á.nh vợ tổn hại 95% sức khỏe

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngày 10-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đinh Hữu Quý, sinh năm 1986, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó ngày 31-3, tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, Đinh Hữu Quý đã dùng tay chân đánh vợ là chị Đ.T.H.Ch., sinh năm 1990, khiến nạn nhân bị tổn hại 95% sức khỏe.

Sau khi xác minh vụ việc, căn cứ vào các tài liệu vụ án, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Hữu Quý về hành vi cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra.

Được biết Đinh Hữu Quý là cán bộ xã Đường Hoa. Hiện các đơn vị, tổ chức liên quan đang phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ