Bắt người đánh vợ, tung tin vu khống công an trên mạng xã hội

Nghi phạm Tạ Quốc Hùng tại nơi bạo hành dã man vợ - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 7-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Công an xã Bờ Y vừa kịp thời bắt giữ Tạ Quốc Hùng (31 tuổi, trú thôn 7, xã Bờ Y) để điều tra hành vi đe dọa giết người. Ngoài hành vi bạo hành vợ dã man, Hùng còn sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống công an nhằm trục lợi và gây áp lực với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22-2 (mùng 6 tháng giêng), Công an xã Bờ Y nhận được phản ánh của người dân về một vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại thôn Ngọc Tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng tổ chức xác minh. Tuy nhiên khi tiếp cận hiện trường, cả nghi phạm và nạn nhân đều đã rời đi.

Sau đó lực lượng chức năng truy xét, tìm được chị H.T.D.H. (22 tuổi, trú tổ dân phố 7, xã Bờ Y) trong trạng thái hoảng loạn tinh thần cực độ.

Qua làm việc ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trước Tết Nguyên đán 2026, nghi phạm Hùng (chung sống như vợ chồng với chị H.) đã gửi hai con nhỏ cho mẹ ruột Hùng là bà Đ.T.M. chăm sóc và vay tiền tiêu xài.

Đến mùng 6 tháng giêng, Hùng đưa chị H. vào nhà rẫy, yêu cầu bà nội trả lại hai con. Do không thấy các cháu tại đây, Hùng nổi cơn thịnh nộ và hành hung dã man chị H..

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc và tâm lý sợ hãi của nạn nhân, Công an xã Bờ Y đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kịp thời động viên, bảo vệ nạn nhân và thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Trong thời gian lẩn trốn, Hùng liên tục gọi điện chửi bới, gây áp lực với bà M. để đòi tiền nhưng không được đáp ứng. Sau đó Hùng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo như "BrilliantElk5381" và "Hà Lê" đăng tải thông tin bịa đặt rằng hai con nhỏ bị bà nội bắt cóc, đồng thời vu khống công an xã không xử lý vụ việc.

Không dừng lại ở đó, Hùng còn gọi điện đe dọa giáo viên Trường mầm non Bình Minh, yêu cầu giao hai cháu bé cho chị H. nhằm gây sức ép để chị này không trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Nghi phạm Tạ Quốc Hùng làm việc với công an về hành vi đe dọa giết người - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Trước diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho mẹ con chị H., Công an xã Bờ Y đã vận động gia đình đưa ba mẹ con đến nơi tạm lánh dưới sự bảo vệ của lực lượng công an, đồng thời truy tìm nghi phạm.

Sau 6 ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Tạ Quốc Hùng khi nghi phạm đang tìm cách bán xe máy lấy tiền tiếp tục bỏ trốn.

Kết quả xác minh cho thấy Hùng có nhân thân xấu với 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6-2025.

Theo điều tra, tại nhà rẫy ở thôn Ngọc Tiền, Hùng đã dùng dây cao su quàng qua xà ngang cửa, buộc vào cổ chị H. như hành vi treo cổ, đồng thời túm tóc, đổ xăng lên người nạn nhân và mở van bình gas để đe dọa đốt.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn