Thầy phong thủy dởm Vượng 'gù' lãnh 16 năm tù

Thầy phong thủy dởm Đoàn Thị Bích Ngọc tại phiên tòa - Ảnh: CTV

Đến khi vụ việc vỡ lở, thầy phong thủy nổi tiếng ấy thực chất chỉ là vai diễn do một người phụ nữ dựng lên để thực hiện phi vụ lừa đảo hơn 5 tỉ đồng.



Ngày 9-6, "thầy phong thủy" Đoàn Thị Bích Ngọc (41 tuổi, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo hồ sơ vụ án, vì tin vào những lời phán về vận hạn, tâm linh mà ba người phụ nữ đã lần lượt trở thành nạn nhân của kịch bản lừa đảo do Ngọc dàn dựng.

Dựng "thầy" phong thủy khó gặp, chỉ xem cho người có chức quyền



Cáo trạng xác định Ngọc quen biết các bị hại là chị Đoàn Trang Nh., chị Nguyễn Thị Như Tr. và chị Nguyễn Thu Tr., đều sinh sống tại Hà Nội.



Biết những người này tin vào phong thủy, tâm linh, Ngọc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách dựng lên hình ảnh một "thầy" phong thủy nổi tiếng tên Vượng "gù".



Để tạo độ tin cậy, Ngọc giới thiệu ông Vượng là bạn thân của bố mình, có khả năng xem vận hạn, giải nghiệp, cầu tài lộc và thường xuyên tư vấn cho những người có địa vị xã hội.



Không dừng ở đó, bị cáo còn dựng thêm lớp "vỏ bọc" rằng vị thầy này rất khó gặp, không trao đổi qua điện thoại, không tiếp khách trực tiếp mà chỉ liên hệ bằng tin nhắn hoặc thông qua người quen thân cận.



Khi được nhờ kết nối với "thầy", Ngọc sử dụng một số điện thoại khác lập tài khoản Zalo mang tên "Văn Vượng", rồi tự mình đóng cả hai vai làm người trung gian và vị thầy phong thủy nổi tiếng.



Trong vai "thầy Vượng", Ngọc liên tục đưa ra các yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau như mua vật phẩm phong thủy, làm lễ giải hạn, cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện hay gửi tiền hỗ trợ các nhà sư ở Nepal, Ấn Độ.



Mỗi lần như vậy, các nạn nhân đều nhận được lời giải thích rằng đây là những nghi lễ cần thiết để hóa giải vận hạn hoặc mang lại bình an cho bản thân và gia đình.



Số tiền được chuyển vào các tài khoản do Ngọc chỉ định rồi nhanh chóng được sử dụng vào mục đích cá nhân.



Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Đoàn Trang Nh.. Để củng cố niềm tin, Ngọc không chỉ đóng giả "thầy Vượng" mà còn nhận chị Nh. làm "con nuôi", thường xuyên hỏi han, động viên và đưa ra những lời khuyên mang màu sắc tâm linh.

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Theo cáo buộc, bị cáo còn giả danh "thầy" mượn của nạn nhân một thẻ ngân hàng với lý do dùng để nhận tiền từ các đệ tử. Sau đó, Ngọc lại hướng dẫn những người khác chuyển tiền vào chính tài khoản này rồi trực tiếp mang thẻ đi rút tại cây ATM.



Tin rằng mình đang làm việc với một thầy phong thủy có tiếng, chị Nh. đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 2,9 tỉ đồng.



Đến nay, Ngọc mới hoàn trả được 108 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Vừa làm "thầy", vừa đóng vai "đệ tử" dụ người làm IVF



Một trong những tình tiết đáng chú ý của vụ án là cách Ngọc dựng nhiều lớp nhân vật để dẫn dụ nạn nhân.



Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Như Tr. có nhu cầu thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nên thường tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm hiểu kinh nghiệm.



Thông qua một tài khoản Facebook, chị được giới thiệu liên hệ với Zalo mang tên "thầy Vượng gù". Thực chất, đây vẫn là tài khoản do Ngọc tạo lập.



Để tăng tính thuyết phục, Ngọc tiếp tục sử dụng thêm một tài khoản Zalo khác, tự nhận là đệ tử của "thầy Vượng" và kể rằng bản thân từng hiếm muộn nhưng đã làm IVF thành công nhờ được thầy hướng dẫn làm lễ.



Từ những câu chuyện được dàn dựng công phu, Ngọc thuyết phục nạn nhân rằng muốn tăng khả năng đậu thai, cần thực hiện các nghi lễ tâm linh, cúng dường và mua vật phẩm phong thủy theo chỉ dẫn.



Tin tưởng, chị Tr. nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản do Ngọc cung cấp. Tổng số tiền nạn nhân đã chuyển lên tới hơn 2,32 tỉ đồng. Sau khi vụ việc bị phát giác, Ngọc trả lại 600 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,72 tỉ đồng.



Cơ quan tố tụng xác định trong khoảng thời gian kéo dài suốt 6 năm, Đoàn Thị Bích Ngọc đã nhận tổng cộng hơn 5,37 tỉ đồng từ ba nạn nhân. Sau khi hoàn trả một phần, số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 4,66 tỉ đồng.



Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng niềm tin của người khác vào các yếu tố tâm linh để thực hiện hành vi gian dối trong thời gian dài, gây thiệt hại lớn về tài sản.



Ngoài mức án 16 năm tù, tòa còn buộc thầy phong thủy dởm phải tiếp tục bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn