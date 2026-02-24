Xôn xao clip TikToker đánh vợ mới sinh gây phẫn nộ

Your browser does not support the video tag.

Clip TikToker đánh vợ mới sinh gây bức xúc Ngày 23/2, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh nam TikToker bị vợ cũ tố có hành vi chửi bới, đánh vào mặt trong thời gian hai người còn chung sống.

Ngày 23/2, dân mạng dậy sóng với đoạn video được P.N. - vợ TikToker khá nổi tiếng T.P. - đăng tải trên TikTok. Trong đó, cả hai xảy ra tranh cãi gay gắt.

Khi P.N. bế con nhỏ trên tay, T.P. có thái độ nạt nộ, lao vào khiến người phụ nữ hét lên sợ hãi. Sau đó, nam TikToker vung tay đánh vào mặt vợ kèm lời xúc phạm.

P.N. cũng chia sẻ hình ảnh thương tích ở trán, tay, chân và trên người. Cô viết: “Chắc mình phải là kẻ thù chứ không thể là vợ chồng được. Bởi không ai mang cái hành động và vẻ mặt này với vợ con mình cả”.

P.N. cho biết cô nhẫn nhịn suốt thời gian qua, nhưng không chấp nhận bị bịa đặt. “Hãy nhớ ngày mình đuổi vợ con ra khỏi nhà, nhớ ngày anh đánh vợ sái quai hàm mà không để ai lên cứu nhé”, cô bày tỏ thêm.

Theo thông số trên video được trích xuất từ camera giám sát, sự việc xảy ra vào ngày 15/6/2025.

Đoạn video nhanh chóng gây xôn xao với gần 18 triệu lượt xem. Nhiều người nhận ra T.P. không khỏi kinh ngạc với hành động đánh vợ của nam TikToker khác với hình ảnh anh thường thể hiện.

Về phía T.P., trên kênh TikTok gần 600.000 theo dõi, anh ban đầu tắt tính năng bình luận và không lên tiếng về vụ việc. Đến tối 23/2, tài khoản của TikTok này đã không thể tìm thấy.

Kênh của một hãng điện thoại nổi tiếng, nơi T.P. đóng các clip hài nhằm quảng bá thương hiệu, cũng bị tràn vào bình luận. Một số kênh giả mạo nam TikToker đã xuất hiện.

Trước đó, P.N. đăng tải bài “bóc phốt” T.P. trên Facebook. Qua ảnh chụp tin nhắn trao đổi giữa đôi bên, cả hai được tiết lộ đã ly hôn 1 tháng.

P.N. quyết định đăng video lên mạng do bị chồng cũ làm khó dễ, đòi kiện. Cô đã thu thập các bằng chứng liên quan đến việc bị đe dọa, cho biết thêm chồng cũ đã đuổi cô và con nhỏ ra khỏi nhà vào sáng 4/11/2025.

Ở phần bình luận, P.N. còn tung tin nhắn tố T.P. đã ngoại tình, nhắn tin lừa dối người phụ nữ khác. Cả hai hiện chưa lên tiếng thêm về sự việc.

