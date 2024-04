Khoảnh khắc nam công nhân bị robot đè tử vong khi đang làm việc

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào ngày 27/3, tại một nhà máy nằm ở tỉnh Chonburi của Thái Lan.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam công nhân dường như đang trải các tấm vật liệu thì bất ngờ bị cánh tay robot ấn xuống với một lực cực mạnh. Nạn nhân nằm dưới thiết bị kim loại trong khi đồng nghiệp vẫn tiếp tục làm việc mà không hề hay biết gì.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng can thiệp sau khi cảnh báo vang lên, họ đưa người đàn ông ra ngoài trước khi tiến hành sơ cứu và đưa anh ta đến Bệnh viện Chonburi.

Tuy nhiên, nạn nhân được tuyên bố là đã tử vong vì bị chấn thương nặng. Chính quyền nhà máy đã khẳng định rằng cánh tay robot đang hoạt động trong các thông số bình thường và cho rằng vụ tai nạn là do phán đoán sai lầm của công nhân.

Họ cho rằng anh ta đã biết về khả năng của cánh tay robot và đã điều khiển nhầm bên dưới nó, nhà máy từ chối chịu trách nhiệm về vụ việc.

Đại diện nhà máy nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Các nhân viên chấp nhận trách nhiệm về mọi tai nạn xảy ra khi họ đang làm việc".

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một robot khác giết chết một công nhân ở Hàn Quốc vì không thể phân biệt được anh ta với hộp rau.

Người đàn ông ngoài 40 tuổi là nhân viên một công ty chế tạo robot đã tới trung tâm phân phối nông sản ở tỉnh Nam Gyeongsang, đông nam Hàn Quốc, đêm 8/11 để kiểm tra cảm biến của con robot.

Nhưng chiếc máy đang nâng những hộp ớt lên pallet đã tóm lấy cánh tay của người đàn ông và đẩy anh ta vào băng chuyền, đè lên mặt và ngực anh ta.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, robot gặp trục trặc và xác định người đàn ông là một chiếc hộp.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Cảnh sát sau đó đã mở một cuộc điều tra đối với những người quản lý của địa điểm vì có thể đã sơ suất trong nhiệm vụ.

Một quan chức của Khu liên hợp nông nghiệp xuất khẩu Donggoseong, nơi sở hữu nhà máy, đã kêu gọi thiết lập một hệ thống "chính xác và an toàn" trong một tuyên bố sau vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn