Lấy chồng xa, cô dâu nước mắt lưng tròng khoảnh khắc chia tay người thân

Chuyện duyên số là điều khó lòng nói trước, chính vì thế mới có cảnh nhiều cô gái chấp nhận lấy chồng xa nhà, để rồi mỗi khoảnh khắc chia tay người thân, nhiều người nước mắt lưng tròng.

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau khoảnh khắc cô dâu đi lấy chồng xa, giây phút đằng gái trở về quê nhà, cô dâu đã không kìm nổi sự xúc động.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Cô dâu đi lấy chồng xa, khoảnh khắc chia tay người thân khiến nhiều người xúc động)

Theo đoạn clip ghi lại, sau khi hôn lễ hoàn thành, gia đình nhà gái lên xe ô tô chuẩn bị về nhà. Cô dâu vội ra xe để chào gia đình trước khi mọi người về hết, thế nhưng, chưa kịp nói lời chào, nước mắt cô dâu đã trực trào rơi.

Sau đó, cô dâu tiến về hàng ghế cuối xe, ôm lấy người ba cũng đang rơi nước mắt vì thương con gái. Sau khi được ba dặn dò, cô dâu chào mọi người trên xe một lần nữa rồi vội xuống xe, cố ngăn nước mắt tuôn rơi.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô gái, bởi lẽ, cảnh đi lấy chồng xa, bao giờ cũng nghẹn ngào như thế.

"Cùng cảnh ngộ, mong rằng bạn luôn hạnh phúc, được chồng yêu thương, bù đắp khoản ở xa cha mẹ"

"Chuyện hôn nhân do duyên số sắp đặt, chỉ mong các cô gái luôn hạnh phúc"

"Thương ba mẹ quá, cứ nhìn mấy cảnh thế này là nước mắt rưng rưng".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn