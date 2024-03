Clip: Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông đi xe máy bị hất văng khỏi cầu sau va chạm với ô tô

Mới đây, The Sun đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc tài xế xe ô tô tông người đàn ông đi xe máy văng xuống cầu. Vụ tai nạn xảy ra tại Milton Keynes, Bucks. Trong video, chiếc xe dường như đang chạy sai làn đường.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Addenbrookes ở Cambs để được chăm sóc y tế khẩn cấp. Người thân của nạn nhân cho biết, anh cần có một khoảng thời gian dài để có thể hồi phục sức khỏe. Nạn nhân bị gãy xương sườn, gãy chân và gãy xương cột sống.

Tài xế xe máy bị hất văng khỏi cầu nhưng may mắn vẫn sống sót. Ảnh The Sun

Tài xế gây tai nạn đã bị kết án 4 năm 10 tháng tù với tội danh gây thương tích nghiêm trọng khi lái xe. Đồng thời, nam tài xế này cũng bị phạt cấm lái xe 4 năm 10 tháng. Sau thời gian bị cấm nếu muốn được lái xe trở lại, người đàn ông này phải trải qua một bài kiểm tra lái xe khác để được cấp bằng.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn