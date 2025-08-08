Thời gian:
Biệt thự xa hoa của thiếu gia sòng bạc bị đồn có con riêng

Thiếu gia sòng bạc Hà Du Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao sống trong biệt thự thông tầng mang phong cách thiết kế tối giản nhưng tiện nghi.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung dậy sóng trước tin đồn Hà Du Quân - con trai trùm sòng bài Macao, có con ngoài giá thú sau lưng bà xã siêu mẫu Hề Mộng Dao. Ảnh: Weibo

Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu Hề Mộng Dao năm 2019, sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Cặp đôi đã có với nhau 2 con. Ảnh: 163

Trong một chương trình giải trí, không gian sống sang trọng tại Thượng Hải (Trung Quốc) của vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao được hé lộ. Ảnh: 163

Đó là căn biệt thự thông tầng mang phong cách thiết kế tối giản nhưng không kém phần tinh xảo. Ảnh: 163

Phòng khách rộng rãi, nổi bật với ghế sofa tông màu nhẹ nhàng. Ảnh: Sohu

Chiếc ghế thư giãn đặt trước cửa sổ trị giá từ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng), đến từ thương hiệu Fris Hason nổi tiếng của Đan Mạch. Ảnh: Sohu

Trong nhà có phòng chơi game rộng rãi. Ảnh: Sohu

Phòng tắm được điểm xuyết bởi hai món đồ chơi Bubble Mart trị giá hàng nghìn đô. Ảnh: Sohu

Phòng làm việc của Hà Du Quân thiết kế tối giản với bàn làm việc màu trắng. Ảnh: Sohu

Không gian dành cho thú cưng được Hà Du Quân thiết kế tỉ mỉ. Ảnh: Sohu

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

