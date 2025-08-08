Thanh niên người Nga t.ấ.n c.ô.n.g CSGT ở Nha Trang

Tổ CSGT địa bàn Nha Trang (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sáng 7/8, khi đang tuần tra phân luồng trên đường Trần Phú thì nhận tin báo có vụ va chạm giao thông ở giao lộ Trần Phú - Tuệ Tĩnh (thuộc phường Nha Trang) nên đến xử lý.

Nam thanh niên quốc tịch Nga bị khống chế sau khi tấn công cán bộ CSGT. Ảnh: Hoàng Oanh

Tại hiện trường, trung tá CSGT Ngô Tùng Giang ghi nhận người đàn ông quốc tịch Nga đã chạy xe máy va chạm với một xe khác. Thấy hai bên cãi vã căng thẳng, trong đó nam thanh niên nước ngoài có biểu hiện sử dụng rượu bia, ông Giang hòa giải.

Theo Tổ CSGT địa bàn Nha Trang, trong lúc trung tá Giang ghi nhận hiện trường, thanh niên người Nga yêu cầu phải giao lại xe để đi. Ông Giang không đồng ý, quay ra tiếp tục làm việc thì anh ta bất ngờ đánh "lén" vào vùng mặt khiến trung tá cảnh sát chảy máu miệng.

Cảnh sát đã khống chế người này ngay sau đó, giao cho Công an phường Nha Trang xử lý. Trung tá Giang bị chảy máu ướt áo, song không gây ảnh hưởng sức khỏe.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc, chưa cung cấp thông tin.

Tác giả: Bùi Toàn

Nguồn tin: vnexpress.net