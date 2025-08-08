Cảnh báo từ 4 trường hợp du khách tử vong trong một tuần ở Khánh Hòa

Trường hợp tử vong cuối cùng trong sáng nay (7/8) là người đàn ông (SN1982), được đưa vào viện do có dấu hiệu đuối nước sau khi tắm hồ bơi, nhưng theo chẩn đoán của bệnh viện thì người này bị xuất huyết dưới nhện sau chấn thương sọ não, tổn thương thận cấp. Trước đó là nam du khách sinh năm 1977 đưa vào viện cấp cứu sau khi tắm biển, được xác định tử vong do ngưng tuần hoàn hô hấp, đuối nước.

Một trong 4 trường hợp dù đã được các y - bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tiếp đó là nam du khách (SN1949), đưa vào viện sau khi tắm biển, nhưng được chẩn đoán tử vong ngoại viện do ngưng tuần hoàn hô hấp, nhồi máu cơ tim cấp, nhồi máu não, tăng huyết áp dẫn đến đuối nước. Một người nữa cũng là du khách (SN1971) nhập viện sau khi tắm biển và đã tử vong với chẩn đoán xuất huyết dưới nhện, tăng huyết áp, đuối nước.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhận chính khiến cho 4 du khách nêu trên tử vong không phải do ngạt nước, sặc nước khi tắm hồ và biển, mà do đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp lúc đang tắm. Điều đáng nói là kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 bệnh nhân đều có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ họ đã uống rượu, bia hoặc sử dụng chất có cồn trước khi tắm biển, tắm hồ.

TS. Bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc cảnh báo, mọi người không nên uống rượu, bia trước khi tắm biển, tắm hồ. Khi người đã có rượu, bia trong cơ thể sẽ không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình, không tiên lượng được độ nông, sâu của nước. Trong khi đó, cơ thể đang bị mất nước, sự điều hòa của cơ thể so với môi trường nước có sự thay đổi trên người có bệnh tim mạch, rất dễ phát sinh nguy cơ đột quỵ, chuột rút dẫn đến đuối nước.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn