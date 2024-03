Clip: Khoảnh khắc xe tải lật nghiêng, lao xuống vực sâu 100m ở Lào Cai

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải bất ngờ lật nghiêng khi đang vào cua rồi rơi xuống vực, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào 7h30 ngày 30/3, trên quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe tải mang biển số Quảng Ninh đang lưu thông trên quốc lộ 4D. Khi đi tới khúc cua thuộc địa phận thôn Chu Lìn 2 thì bất ngờ lật nghiêng rồi lao xuống vực sâu khoảng gần 100 mét. Tại hiện trường chiếc xe bị biến dạng, nhiều đồ đạc văng ra ngoài.

Thông tin thêm trên tờ Lao Động, vụ tai nạn khiến lái xe và những người đi cùng bị thương đã được lực lượng chức năng và người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa cấp cứu.

Được biết, trên xe đang vận chuyển các thiết bị tổ chức sự kiện di chuyển theo hướng từ thị xã Sa Pa đi thành phố Lào Cai thì gặp nạn.

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn