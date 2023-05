Khánh thành kỹ thuật Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2

Ngày 19/5, tại TP Vinh (Nghệ An), Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tổ chức Lễ khánh thành Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An – Giai đoạn 2 có quy mô lớn, với mục đích cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng chuyên môn cao để phục vụ nhu cầu người bệnh ngày càng tăng trong và ngoài tỉnh.

Lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2

Vì vậy, việc thiết kế xây dựng, thi công yêu cầu nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt nên việc chậm trễ là không thể tránh khỏi. Đặc biệt, trong những năm vừa qua có những biến động kinh tế - xã hội của đất nước, trong khu vực cũng như trên thế giới đã làm đình trệ thi công công trình gây thiệt hại không nhỏ cho nhà đấu tư và thời gian để hoàn thiện công trình này.

“Với quyết tâm đạt được mục tiêu trên cũng như sự nỗ lực, hỗ trợ quý lãnh đạo và đối tác. Chúng tôi tự tin tập trung mọi nguồn lực để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động phục vụ người bệnh vào quí IV/2023”, ông Hiệp nói.

Dự án được khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, có quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sàn là gần 55.000m2.

Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An – Giai đoạn 2

Dự án được đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư), trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%. Số vốn này do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm đại diện, góp vốn bằng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu của bệnh viện.

Đây là dự án được đầu tư theo hình thức công - tư lớn nhất Bắc Trung Bộ. Đề án được phê duyệt, các bên thỏa thuận liên doanh thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 với số vốn điều lệ là 260 tỷ đồng.

