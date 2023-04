Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Lễ khánh thành Trung tâm mục vụ Giáo phận Vinh và Hội nghị thường niên kỳ I năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Tiếp đoàn tỉnh Nghệ An có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú Tòa Thánh Vaticano tại Việt Nam; Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn; Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh; Đức Giám mục Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh; các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã gửi lời chúc mừng, chia vui nhân dịp tổ chức thành công Hội nghị thường niên kỳ I của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Lễ khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi đến Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đức Hồng y, các vị Tổng giám mục, các vị Giám mục đại diện cho các Giáo phận tại Việt Nam, quý linh mục lời chào mừng nồng nhiệt và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng thành công Hội nghị thường niên kỳ I của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Lễ khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, việc được Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn Giáo phận Vinh là nơi tổ chức Hội nghị thường niên kỳ I năm 2023 khẳng định sự ghi nhận, tin tưởng đường hướng mục vụ của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đứng đầu là Giám mục Nguyễn Hữu Long và số đông các linh mục, tu sỹ; tin tưởng tấm lòng tin yêu Thiên Chúa của cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh. Cấp chính quyền tỉnh Nghệ An xem đây là niềm vui mừng, là cơ hội gặp mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự đồng hành, ủng hộ đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc mừng thành công Hội nghị thường niên kỳ I của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Kết quả tốt đẹp của Hội nghị sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của Giáo hội, thúc đẩy sự hiệp nhất và hợp tác. Các quý vị Giám mục sẽ triển khai và lan tỏa những chỉ đạo sáng suốt của Hội nghị đến mọi giáo phận của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh sẽ là ngôi nhà chung thiêng liêng, nơi chia sẻ mọi niềm vui cũng như những tâm tư, vướng mắc của cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng Giáo phận Vinh bức tượng mẹ Marria

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chia sẻ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh Nghệ An. Theo đó, hiện nay, quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 10 cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,08%, đứng thứ 22 cả nước. Thu ngân sách năm 2022 thực hiện gần 22.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2022 đứng tốp 10 trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có 309/411 xã đạt chuẩn NTM (75,18%); 09 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính – ngân hàng. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo; Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, phát huy rộng rãi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, những kết quả đạt được, bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao và trân trọng cảm ơn sự góp công, góp sức của Cộng đoàn Công giáo, của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục, tu sỹ trên địa bàn toàn tỉnh. Các Cụ Giám mục, quý linh mục, tu sỹ đã nhắc nhở, động viên tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ủng hộ nhiều chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh. Cùng với tỉnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng xóm đạo bình yên”… Đồng thời, động viên tín đồ tích cực phát triển kinh tế, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú Tòa Thánh Vaticano tại Việt Nam

Mối quan hệ phối hợp giữa Giám mục, các linh mục, tín đồ Công giáo với cấp ủy, chính quyền trong tỉnh ngày càng gắn bó, tin tưởng lẫn nhau và đạt được kết quả tốt. Các nhu cầu tôn giáo chính đáng hợp pháp tại Giáo phận Vinh cơ bản đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, phù hợp thực tế và nhanh hơn.

Thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm sát sao trong giải quyết các nhu cầu tôn giáo một cách có trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật, hợp lý, hợp tình để tạo điều kiện cho cộng đồng các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng có điều kiện hoạt động tôn giáo một cách tốt nhất trong điều kiện cho phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm cho các Tổng giám mục

Tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski; Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, các Tổng giám mục, các Giám mục đại diện cho các Giáo phận tại Việt Nam đã dành tình cảm quý mến, sự quan tâm đến cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh trong thời gian qua, dành thời gian đón tiếp phái đoàn của tỉnh hôm nay. Trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo nhiều hơn nữa các hoạt động của Giáo phận Vinh để vừa phát triển đạo, vừa góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An

Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu

Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết rất vui khi được tổ chức hội nghị tại tỉnh Nghệ An; đồng thời chúc mừng những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Đức Tổng giám mục cho biết, Giáo hội không trực tiếp làm kinh tế nhưng Giáo hội luôn động viên đồng bào công giáo phát triển đất nước, xây dựng xã hội; luôn nhắc nhở đồng bào công giáo “Một đất nước phát triển không chỉ phát triển về kinh tế mà phát triển trong các lĩnh vực khác như phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa”. Thời gian qua, Giáo hội đã động viên đồng bào của mình sống đạo đức, sống công bằng, sống vị tha, sống quảng đại để xây dựng đất nước; yêu mến những người nghèo, những người bị bỏ lại phía sau… đây chính là sự đóng góp hết sức quý báu, hết sức tích cực vào phát triển đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng và cảm ơn đoàn công tác của tỉnh đã thăm và chúc mừng thành công của hội nghị; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh hơn.

Đức Giám mục Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh cảm ơn sự quan tâm của chính quyền tỉnh Nghệ An, mong muốn sự tương quan đạo – đời tại Giáo phận Vinh ngày càng tốt đẹp hơn

