Nghệ An: Khánh thành nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ ở huyện Hưng Nguyên

Công trình nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 7, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) vừa được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng.



Theo đó, chính quyền huyện Hưng Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 7, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên).

Công trình là ngôi nhà 2 tầng có tổng diện tích sàn gần 485m2, trong đó diện tích tầng 1 bố trí không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng; tầng 2 bố trí sinh hoạt cộng đồng, tránh lũ, sân khấu và các công trình phụ trợ khác.

Công trình có tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng, do Ngân hàng Keb-Hana của Hàn Quốc, chi nhánh Hà Nội thông qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An tài trợ, từ sự vận động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hưng Nguyên. Công trình đưa vào sử dụng vừa là nơi tránh lũ an toàn cho nhân dân mỗi khi lũ lụt xảy ra, vừa là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng của hơn 300 hộ gia đình của xóm 7, xã Châu Nhân.

Cũng trong sáng 16/5, tại xã Hưng Lĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dự lễ khởi công công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại xóm 2 - địa bàn nằm ngoài đê Tả Lam, thường bị ngập úng, chia cắt, cô lập trong mùa mưa lũ.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 2, xã Hưng Lĩnh dự kiến có diện tích sàn hơn 260 m2, trong đó tầng 1 có chức năng sinh hoạt cộng đồng, tầng 2 gồm các phòng đa chức năng kiêm tránh trú bão lũ.

Công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An tài trợ thông qua sự vận động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hưng Nguyên.

Dự kiến sau 3 tháng thi công, công trình nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xóm 2, xã Hưng Lĩnh sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9 tới, góp phần đảm bảo hiệu quả phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân vùng lũ lụt xã Hưng Lĩnh.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn