Hyundai Vinh bứt phá ngoạn mục trở thành Top 100 đại lý xuất sắc toàn cầu

Năm 2009, Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam được thành lập, chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền xe du lịch Hyundai tại Việt Nam. Để mở rộng và phát triển thương hiệu Huyndai, tại thành phố Vinh, Nghệ An, đại lý Huyndai Vinh đã ra đời. Hyundai Vinh là đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam (HTC) tại Nghệ An, có trụ sở tại Km3+500 Đại lộ Lênin - Nghi Phú - TP. Vinh - Nghệ An. Là một doanh nghiệp tư nhân, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ và thương mại ô tô du lịch Hyundai, công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên lành nghề với 50 nhân sự với những trang thiết bị làm việc hiện đại và tiên tiến.

Năm 2012: Chuyển đổi từ Hyundai Vinh sang Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Dũng Lạc, đưa thương hiệu Hyundai ở vị trí thứ 5 trên thị trường Nghệ An. Năm 2016, mở rộng sang tỉnh Hà Tĩnh - thành lập Công ty Cổ phần Ô tô Hà Tĩnh đưa Hyundai đứng vị trí thứ 3 tại Hà Tĩnh. Trên đà phát triển đó, năm 2018, Hyundai Vinh mở thêm cở sở ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Đến năm 2023, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của công ty, Hyundai Vinh được chuyển sang trụ sở mới cách trụ sở cũ 150m với tổng diện tích sử dụng gấp 3 lần so với trụ sở cũ.

Có được thành công đó chính là sự cộng hưởng của sự đoàn kết, tâm sức đồng lòng của hơn 500 nhân sự được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp; sự tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ của các cấp chính quyền, quý đối tác: Ngân hàng; bảo hiểm; truyền thông; cũng như quý khách hàng. Đặc biệt là sự lãnh đạo, dẫn dắt tài ba của Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Toan - Người thuyền trưởng tài ba đã chèo lái con thuyền Dũng Lạc vượt mọi sóng, gió cùng với tập thể ban lãnh đạo Hyundai Vinh - Hyundai Hà Tĩnh - Hyundai Diễn Châu, gây dựng nên Dũng Lạc Group phát triển bền vững như ngày hôm nay.

Với những đóng góp đó, trong gần 15 năm qua Hyundai Vinh đã đạt được những thành quả đáng trân trọng:

Giải thưởng vinh danh trong nước: Lần đầu tiên trong lịch sử Hyundai Vinh lập kỷ lục cú đúp hai năm liền trở thành "Đại lý xuất sắc toàn diện Kinh doanh - Dịch vụ - MKT và CSKH" năm 2021, 2022 Hệ thống bán hàng xuất sắc nhất toàn quốc. Cho đến nay, Hyundai Vinh và Hyundai Hà Tĩnh trở thành 2 đại lý đứng vị trí số 1 tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giải thưởng vinh danh quốc tế: Hyundai Vinh lot Top 100 đại lý xuất sắc toàn cầu năm 2023. Đây chính là giải thưởng xứng tầm quốc tế, là niềm vinh dự cho tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên công ty trên vùng đất Nghệ An giàu truyền thống, văn hóa.

Nhằm tri ân quý khách hàng, các quý đối tác đã luôn gắn bó, tin tưởng và đồng hành với công ty, Hyundai Vinh đã cho ra mắt những dòng sản phẩm mới với tính năng ưu việt, hợp thị yếu và với xu thế thời trang. Trong khuôn khổ của chương trình tri ân khách hàng, ngày 7 tháng 01 năm 2024, Lễ ra mắt HYUNDAI VENUE đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong sự kiện này, quý khách hàng không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng thực tế dòng xe này mà còn được tham dự tiệc teabreak và tận hưởng các tiết mục văn nghệ sôi động, cũng như những phần quà hấp dẫn từ các Minigame của Hyundai Vinh Nghệ An trao tặng.

Với thiết kế ngoại hình cá tính sắc nét, nội thất hiện đại và tiện ích, tính năng vượt trội trong phân khúc thì Hyundai VENUE là sự lựa chọn sáng giá nhất cho các quý khách hàng trong thời đại hiện nay. Đặc biệt, trong chương trình các quý khách hàng đã nhanh tay đặt cọc để sở hữu chiếc xe này trong sự kiện và trúng giải thưởng lên đến 1 chỉ vàng 9999 và nhiều phần quà may mắn khi tham gia chương trình.

Hyundai Venue là dòng xe toàn cầu của Hyundai. Đây là một mẫu xe gầm cao bán chạy thứ 2 của hãng xe Hàn Quốc tại thị trường Ấn Độ chỉ sau người đàn anh Hyundai Creta

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Venue ra mắt đồng nghĩa với việc Hyundai đã có tất cả các sản phẩm của mình trong từng phân khúc. Từ xe hạng A đến dòng SUV Fullsize.

Hyundai Venue được phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản (Tiêu chuẩn và đặc biệt). Cả 2 đều được trang bị hộp số tự động.

Với 6 màu sắc: Trắng, đen, đỏ, bạc, xám kim loại, xanh dương. Tạo sự đa dạng cho khách hàng dễ dàng lựa chọn màu sắc ưng ý.

Giá xe Hyundai Venue mới được công bố với mức giá như sau:

Hyundai Venue tiêu chuẩn: 539.000.000 đồng

Hyundai Venue đặc biệt: 579.000.000 đồng

