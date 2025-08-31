Hướng dẫn bảo vệ sức khỏe cho người dân trong tình huống khẩn cấp tại sự kiện A80

Người dân tham dự sự kiện A80 cần chuẩn bị gì?

Để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hướng dẫn bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết người dân tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành (sự kiện A80) như sau:

Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết người dân tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành (Ảnh: Hữu Thắng).

Trước khi tham dự, cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước, trang phục gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê, mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ.

Bộ Y tế khuyến cáo mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: Ô, mũ, quạt tay... Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Trong khi tham dự cần tránh chen lấn, xô đẩy, không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.

Thông qua APP A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Trong trường hợp có tình huống khẩn cấp, Bộ Y tế yêu cầu giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng, không hoảng loạn chạy, xô đẩy, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ, đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người. Đồng thời, quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi bị cuốn vào đám đông cần bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn. Giữ tay trước ngực: Bảo vệ phổi, tránh ngạt thở. Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người. Không dừng lại giữa dòng người.

Nếu bị ngã: Bảo vệ đầu, che đầu, gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng và tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Bộ Y tế lưu ý an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.

Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai cần cân nhắc kỹ

Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 482 người phải cấp cứu khi xem các đợt sơ - tổng duyệt diễu binh, nhiều trường hợp té ngã, hạ canxi, say nắng.

Cụ thể, 439 trường hợp được xử trí cấp cứu tại chỗ, 43 người phải chuyển viện. Nhiều nhất là buổi tổng duyệt hôm 30/8 có 213 bệnh nhân, trong đó 19 trường hợp phải nhập viện còn lại được xử trí tại chỗ. Bệnh nhân chủ yếu bị choáng, co giật nhẹ, ngất, run chân tay, say nắng, buồn nôn, đau đầu, đau bụng, dị ứng, khó thở, tụt huyết áp, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa..

Cấp cứu thành công một người dân bị hạ đường huyết khi chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 (Ảnh: BYT).

Chia sẻ với Người Đưa Tin, BS.Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, để có chỗ xem diễu binh, diễu hành thuận lợi, nhiều người sẵn sàng đi từ 3-4 giờ sáng, dẫn đến thiếu ngủ, rối loạn sinh học và giảm sức chịu đựng. Cùng với đó, đứng lâu trong đám đông dễ gây mỏi cơ, ứ trệ tuần hoàn, thậm chí ngất xỉu.

Đầu tháng 9 tại Hà Nội, nhiệt độ có thể lên tới 35-36°C với độ ẩm trên 80%, làm tăng nguy cơ chuột rút, kiệt sức hoặc sốc nhiệt.

Ngoài ra, mưa rào bất chợt cũng khiến cơ thể dễ nhiễm lạnh. Mật độ đông người tại các điểm nút giao thông cũng tiềm ẩn nguy cơ té ngã, chấn thương, thậm chí gây khó khăn cho việc cấp cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ Hoàng cho biết, để chủ động bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên chuẩn bị một bộ "medical kit" cơ bản. Trong đó, gồm thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc cảm cúm, thuốc tiêu chảy, thuốc dị ứng và thuốc điều trị bệnh mạn tính theo đơn.

Vật dụng sơ cứu thiết yếu như khẩu trang, gel rửa tay, băng gạc, cồn sát khuẩn, nước muối sinh lý, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng cũng rất cần thiết. Ngoài ra, nên mang theo nước uống đóng chai (1-2 lít/người), đồ ăn nhẹ, quạt tay, áo mưa mỏng và mũ nón để ứng phó với điều kiện thời tiết thay đổi.

Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân nên ngủ đủ và bù nước, điện giải từ 1-2 ngày trước sự kiện. Bữa ăn tối hôm trước nên giàu năng lượng, sáng hôm sau ăn nhẹ nhưng đủ dinh dưỡng.

Trong khi theo dõi diễu binh, cần uống nước thành nhiều ngụm nhỏ, ăn nhẹ mỗi 2-3 giờ và tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể.

Với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc bệnh nhân mạn tính, việc tham dự cần cân nhắc kỹ và có sự chuẩn bị đặc biệt, tránh chen lấn và luôn đi cùng người thân.

