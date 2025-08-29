Bộ Công an xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự cho sự kiện A80

Sáng nay 29/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị - lịch sử có quy mô lớn nhất trong ba năm qua, do đó công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được triển khai ở cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phú Kiên)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đề nghị công an các đơn vị, địa phương quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai bảo đảm an ninh, trật tự, Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; bảo đảm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, công an các đơn vị, địa phương.

Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Một nữ chiến sĩ trên xe đặc chủng tại lễ xuất quân. (Ảnh: Phú Kiên)

Tham gia lễ xuất quân có gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ, gồm 966 cán bộ, chiến sĩ thuộc 13 khối đứng làm nền, 300 cán bộ, chiến sĩ ngồi khán đài và 100 phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia diễu hành, tạo khí thế đồng bộ, chính quy, hiện đại.

Ngay sau phát lệnh xuất quân, các lực lượng và phương tiện đồng loạt diễu hành qua lễ đài, thể hiện khí thế quyết tâm, kỷ luật, góp phần tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân:

