Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch (thứ năm) theo quy định và hoán đổi từ ngày làm viêc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 dương lịch đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Bộ Nội Vụ cho biết, đề xuất này cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

"Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức", Bộ Nội vụ nêu rõ.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: Báo VOV