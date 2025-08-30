21 phát đại bác mở màn chào mừng buổi tổng duyệt A80

Lực lượng được biên chế 5 trung đội, mỗi trung đội 3 khẩu; khi thực hiện nhiệm vụ, trung đội 1 bắn 5 loạt, bốn trung đội còn lại bắn 4 loạt.
Mỗi lựu pháo 105 mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành: số 1 giật cò phát hỏa, số 2 đóng/mở khóa nòng, số 3 nạp đạn; tốc độ nạp yêu cầu khoảng 3 giây/lần, bảo đảm nhịp bắn đồng bộ theo hiệu lệnh.
Nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc thiều Việt Nam sẽ đồng bộ với chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.
Các chiến sĩ được tuyển chọn trong lữ đoàn là những người có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện.
Các chiến sĩ nghiêm trang thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác.
Các chiến sĩ bước vào vị trí thực hiện nhiệm vụ
Nghi lễ bắn 21 phát pháo lễ được thực hiện trong các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, là nghi lễ chào mừng cao nhất dành cho người đứng đầu một đất nước.
Người dân chăm chú xem nghi thức bắn 21 phát đại bác.
Người dân phấn khởi khi xem nghi thức bắn 21 phát đại bác.
