Tạm giữ nam thanh niên đi xe máy tông công an bảo vệ A80

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Khải (SN 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

‎Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 27-8, Tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Cán bộ Công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng nam thanh niên không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường làm cả hai người ngã ra đường.

Tổ công tác của Công an phường đã khống chế, bắt giữ và đưa nam thanh niên về trụ sở.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Xuân Khải có kết quả 0,572 mg/l khí thở.

