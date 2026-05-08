Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội Làng Sen năm 2026, Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và dự án Đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2026), vào ngày 18/5/2026, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên; Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật - dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Lễ khởi công dự án Đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội Làng Sen năm 2026

Cụ thể: Lễ hội làng Sen sẽ được khai mạc vào tối ngày 18/5/2026 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Trước đó, các đại biểu sẽ làm Lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh; Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn, Nhà tưởng niệm Khu di tích Kim Liên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị phải xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành phụ trách các nội dung của chuỗi hoạt động vào ngày 18/5/2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị phải xây dựng lịch trình thời gian phù hợp

Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật - dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sẽ được tổ chức vào sáng 18/5/2026 tại phường Tân Mai; Lễ khởi công dự án Đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy sẽ diễn ra vào chiều 18/5/2026 tại xã Đại Huệ. Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ, thời gian cụ thể trong chuỗi sự kiện diễn ra trong ngày 18/5/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, các hoạt động được tổ chức vào ngày 18/5/2026 là các sự kiện lớn của tỉnh, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương và khách quốc tế, vì vậy công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, bài bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các sự kiện cụ thể. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ngành rà soát danh sách khách mời, xây dựng, hoàn thiện phương án đón tiếp khách mời quốc tế, Trung ương, tỉnh bạn tham dự các sự kiện; xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung theo thời gian và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương.

Công an tỉnh xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra sự kiện; phương án phòng, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vào các sự kiện. Chỉ đạo Công an các địa phương khu vực diễn ra các hoạt động tăng cường tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho hoạt động của các buổi lễ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án quản lý các thiết bị, phương tiện bay không người lái trong thời gian khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, tổ chức thực hiện bắn pháo hoa nổ tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

Các Sở, ngành, địa phương khác theo nhiệm vụ được phân công, tích cực triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, hành lang an toàn giao thông..., góp phần vào thành công của các sự kiện.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn