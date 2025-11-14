Hơn 4.300 học sinh bị xử lý vì vi phạm giao thông

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 24/10 đến 14/11, các tổ công tác đã lập biên bản 4.310 học sinh vi phạm; tổng số tiền xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng. Trong số đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 131 mô tô cùng 764 phương tiện khác.

Hơn 4.300 học sinh ở Nghệ An bị xử lý vì vi phạm giao thông sau gần 1tháng triển khai.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các lỗi chống đối hiệu lệnh tuần tra. Đặc biệt, những trường hợp phụ huynh giao xe cho người không đủ điều kiện cũng được phối hợp xử lý nghiêm.

Trung tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT Nghệ An cho biết, đợt cao điểm được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Ngay từ đầu đợt cao điểm, CSGT đã phối hợp công an địa bàn tiến hành điều tra cơ bản, rà soát tình trạng học sinh sử dụng phương tiện cơ giới, làm cơ sở phục vụ tuần tra kiểm soát.

Song song với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tổ chức tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, tập huấn xử lý tình huống, giúp học sinh nâng cao ý thức và nhận biết nguy cơ tai nạn.

Các trường học cũng được yêu cầu tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông. Việc kiểm tra, xử lý được tiến hành đồng loạt ở khu vực cổng trường và các tuyến đường thường xuyên có học sinh lưu thông.

“Mục tiêu quan trọng nhất là giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học đường, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và bền vững. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết hợp giữa tuyên truyền và tuần tra kiểm soát để duy trì hiệu quả lâu dài”, Trung tá Hoàng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

