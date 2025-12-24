



Nghệ An xử phạt hơn 7.600 vụ vi phạm hành chính, kỷ cương pháp luật tiếp tục được siết chặt. Ảnh: Văn Thanh

Nghệ An xử phạt đúng người, đúng hành vi, bảo đảm trình tự pháp luật

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, trong thời gian từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/12/2025, toàn tỉnh đã phát hiện 7.652 vụ vi phạm hành chính, giảm 2.315 vụ so với năm trước. Tổng số đối tượng vi phạm là 7.806 đối tượng, giảm 2.148 đối tượng; tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 49,3 tỷ đồng, giảm 24,5 tỷ đồng so với năm 2024.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm mà còn cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên, gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước.

Năm 2025, công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục. Các vụ việc vi phạm phát sinh đều được phát hiện, lập biên bản và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng bỏ lọt hành vi vi phạm hoặc xử lý không nghiêm.

Toàn tỉnh Nghệ An đã ban hành 7.750 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giảm 2.223 quyết định so với năm trước; số vụ bị xử phạt là 7.556 vụ. Bên cạnh đó, có 29 vụ việc không ra quyết định xử phạt theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính và 23 vụ đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt, đều được các cơ quan chức năng theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định.

Đáng chú ý, các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng khá đa dạng và quyết liệt, tập trung vào việc buộc khôi phục tình trạng ban đầu, buộc phá dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc khắc phục ô nhiễm môi trường, tiêu hủy hàng hóa gây hại cho sức khỏe, thu hồi sản phẩm không bảo đảm chất lượng, nộp lại số lợi bất hợp pháp… Qua đó, không chỉ dừng lại ở việc xử phạt tiền mà còn khắc phục triệt để hậu quả vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Song song với đó, Nghệ An còn có các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt như tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, giấy phép, chứng chỉ hành nghề… được áp dụng linh hoạt, đúng quy định, góp phần nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm tái diễn.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường tuyên truyền pháp luật

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 là việc hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 về Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các sở, ban, ngành, UBND các cấp phối hợp rõ ràng, chặt chẽ hơn trong phát hiện, xử lý vi phạm, báo cáo, theo dõi và lưu trữ hồ sơ, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc thiếu thống nhất trong thực thi pháp luật.

Cùng với đó, công tác xây dựng và góp ý văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được HĐND, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, coi trọng. Việc tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng. Các sở, ngành, địa phương đã chủ động lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, sinh hoạt cộng đồng, phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, chính việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã tạo nền tảng quan trọng để giảm số vụ vi phạm, nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật, từ đó giúp công tác xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu quả bền vững hơn.

Với những kết quả đạt được, công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, lành mạnh cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

