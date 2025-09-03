Nghệ An xử lý gần 600 trường hợp vi phạm giao thông trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và lập biên bản 545 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Minh họa)

Trong số này, có 171 trường hợp chạy quá tốc độ, 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp chở quá tải và 2 trường hợp quá khổ.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 436 trường hợp, số tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 680 triệu đồng. Ngoài ra, 7 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và 62 trường hợp bị trừ điểm trên giấy phép.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, dịp lễ Quốc khánh, mật độ phương tiện trên các tuyến quốc lộ trọng điểm tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như lái xe sau khi uống rượu bia, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm…

So với cùng kỳ năm 2024, tình hình tai nạn giao thông tại Nghệ An trong dịp lễ năm nay đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn