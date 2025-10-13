Tăng cường xử lý vi phạm giao thông trong độ tuổi học sinh

Cảnh sát Giao thông lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm

Phương châm đặt ra là lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường, xã tăng cường xử lý học sinh vi phạm TTATGT. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, sử dụng phương tiện chưa đăng ký, chưa gắn biển số; đáng chú ý có nhiều trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển vẫn tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy điện.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT tại các trường học



Song song với công tác xử lý, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường về việc không vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện thường xuyên, liên tục từ nay đến hết ngày 14/10/2025, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học mới, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.

