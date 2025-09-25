Hai camera AI phát hiện gần 2.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 12 tiếng

Sau khi trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI được thí điểm lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội, từ 0h đến 12h ngày 24/9, đã tự động phát hiện 343 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vượt đèn đỏ (1.339 xe mô tô; 113 xe ô tô); 3 trường hợp xe mô tô đi ngược chiều.

Camera AI tự động phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông.

Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Xe máy đi ngược chiều được camera AI tự động phát hiện.

Theo Cục CSGT, từ camera AI tự động có thể thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở TP Hà Nội đáng báo động, cần chấn chỉnh ngay. Thời gian tới, sẽ có hàng ngàn camera AI được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Cục CSGT đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.

Tác giả: Thủy - Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn