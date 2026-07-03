Sốc chưa: Ronaldo mặc bộ đồ giá triệu đô vẫn bị chấm 0 điểm thời trang tại World Cup, thua xa Messi

Không chỉ màn trình diễn trên sân cỏ, phong cách thời trang của các ngôi sao và HLV tại World Cup 2026 cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Đáng chú ý, nhà thiết kế nổi tiếng người Italy Guillermo Mariotto vừa khiến dư luận xôn xao khi chấm Cristiano Ronaldo 0 điểm, trong khi Lionel Messi nhận tới 8 điểm.

Trong bài đánh giá đăng trên tờ La Gazzetta dello Sport, Mariotto đưa ra nhận xét về trang phục của các cầu thủ, HLV và cả người hâm mộ xuất hiện tại World Cup 2026. Người gây bất ngờ nhất là Cristiano Ronaldo. Dù diện bộ vest lịch lãm kết hợp kính và phụ kiện hàng hiệu, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn nhận điểm tuyệt đối theo... chiều ngược lại.

"Đây là phong cách thời trang tệ nhất tôi từng thấy ở World Cup. Điều duy nhất tôi thích trong bức ảnh là chiếc vali", Mariotto nhận xét.

Ronaldo bất ngờ bị chấm 0 điểm thời trang

Nhà thiết kế người Italy tiếp tục mỉa mai khi cho rằng bộ trang phục được cho là có giá hơn 1 triệu USD vẫn không thể mang lại gu thẩm mỹ. "Tiền không thể mua được phong cách. Trong mắt tôi, bộ đồ này chỉ giống như có thêm rất nhiều số 0 mà thôi", ông nói.

Trái ngược với Ronaldo, Lionel Messi lại nhận được lời khen dù chỉ xuất hiện trong bộ đồ thể thao đơn giản. Mariotto chấm đội trưởng Argentina 8/10 và cho rằng thành công trong sự nghiệp cùng màn trình diễn tại World Cup khiến Messi không cần phải chạy theo những xu hướng thời trang cầu kỳ.

Messi mặc đồ thoải mái vẫn được chấm 8 điểm

"Phong cách của Messi vẫn rất thoải mái nhưng đầy cá tính. Anh ấy không chạy theo xu hướng, và chính sự đơn giản đó mới tạo nên sức hút. Ronaldo nên học hỏi Messi", nhà thiết kế người Italy nhận xét.

Không chỉ Ronaldo và Messi, nhiều HLV cũng trở thành "nạn nhân" trong màn chấm điểm này. HLV Carlo Ancelotti của Brazil nhận 8 điểm, còn Gustavo Alfaro của Paraguay được 9 điểm nhờ những bộ vest lịch lãm. Ở chiều ngược lại, HLV Rudi Garcia của tuyển Bỉ chỉ được 2 điểm. Mariotto cho rằng hình ảnh ông mặc áo sơ mi kết hợp với mũ lưỡi trai khiến ông trông giống Tổng thống.

Dàn HLV bị chấm điểm tệ ở World Cup 2026 vì gu thời trang

HLV Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ cũng chỉ nhận 2 điểm vì chiếc áo bị ví giống trang phục của một trợ giảng trong trường học. Thậm chí, HLV Julian Nagelsmann của tuyển Đức còn bị chấm 0 điểm. Mariotto hài hước bình luận rằng điều đó "một lần nữa chứng minh người Đức không có nhiều khiếu thẩm mỹ về thời trang".

Trong bảng xếp hạng của nhà thiết kế người Italy, HLV Bubista của Cape Verde, đội tuyển CHDC Congo và các CĐV Mexico là những cái tên hiếm hoi nhận điểm tuyệt đối 10/10 nhờ phong cách được đánh giá vừa đơn giản, vừa thể hiện rõ bản sắc.

Tác giả: Tú Tú.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn