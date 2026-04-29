Hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng tổ chức Lễ truy điện và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2025-2026

Tham dự hội nghị có đồng chí: Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật cùng đại diện các Sở, ban, ngành địa phương.

Mùa khô năm 2025 – 2026, đến thời điểm hiện nay, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào. Với quyết tâm cao nhất, ngày đêm ăn lán, ngủ rừng để tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với Tổ quốc, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ hơn nữa về với đất mẹ Việt Nam.

Để tiến hành hồi hương và tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào vào ngày 20/5/2026 tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành triển khai công tác chuẩn bị.

Để việc tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra theo đúng kế hoạch, tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng với các tỉnh nước bạn Lào làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia về Việt Nam tổ chức an táng theo đúng kế hoạch. Tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị giữa Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun, Nước CHDCND Lào. Phối hợp, hiệp đồng, chuẩn bị tốt các nội dung bàn giao và lấy mẫu sinh phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí lực lượng đón, tiễn các hài cốt liệt sĩ. Làm tốt công tác chuẩn bị để Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang trọng, chu đáo.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn