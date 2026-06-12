Nghệ An: Kiểm tra toàn diện các dự án nhà ở xã hội có tình trạng thu tiền đặt cọc, giữ chỗ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền mới đây đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn



UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện phản ánh về tình trạng một số tổ chức, cá nhân nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, thu tiền đăng ký nguyện vọng hoặc huy động vốn dưới nhiều hình thức khi các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và làm giảm hiệu quả của chính sách nhà ở xã hội.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các dự án nhà ở xã hội đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đang mở bán, cho thuê mua hoặc chuẩn bị đưa vào kinh doanh. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện đưa nhà ở xã hội vào kinh doanh, việc công khai thông tin dự án, quy trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ cũng như xác định đúng đối tượng được mua, thuê mua.

Sở Xây dựng được giao kịp thời phát hiện và xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc thực hiện các hình thức thu tiền khác khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Đồng thời, xử lý các hành vi môi giới, mua bán suất nhà ở xã hội trái quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phải công khai danh mục các dự án đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở xã hội trên trang thông tin điện tử của đơn vị; công khai các quy định về đối tượng, điều kiện, thủ tục đăng ký và danh sách người được giải quyết nhà ở xã hội theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, các hành vi môi giới trái phép, mua bán suất hoặc huy động vốn trái quy định.

Đối với Công an tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, môi giới bất động sản trái quy định, mua bán suất nhà ở xã hội, làm giả hồ sơ hoặc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi.

Lực lượng công an cũng được giao tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lừa đảo, chiếm dụng vốn của người dân thông qua việc nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc cam kết mua bán nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm phải khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và kịp thời cảnh báo người dân.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp rà soát năng lực tài chính của các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, kiểm tra việc huy động và sử dụng vốn, đồng thời tham mưu xử lý các trường hợp không bảo đảm năng lực thực hiện dự án theo cam kết.

UBND các xã, phường được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về nhà ở xã hội; công khai điều kiện, đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội; thực hiện xác nhận hồ sơ bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, kịp thời phát hiện các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng sai mục đích để xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn