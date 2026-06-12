Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác

Các đồng chí: Lê Văn Giáp – Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hồ Sỹ Hùng báo cáo tóm tắt Quy chế phối hợp công tác giữa 03 Văn phòng

Thực hiện chủ trương tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa ba Văn phòng.

Dự thảo Quy chế được xây dựng gồm 03 chương, 16 điều. Điểm nổi bật của Quy chế là xác định rõ Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối điều phối chung; quy định cụ thể trách nhiệm của từng Văn phòng trong từng lĩnh vực công tác; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc ban hành Quy chế có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ; bảo đảm sự phối hợp thống nhất, kịp thời giữa các cơ quan; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Quy chế được ban hành nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc và phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với các nội dung công việc có liên quan đến nhiều cơ quan, Văn phòng chủ trì tham mưu phải chủ động trao đổi, thống nhất với hai Văn phòng còn lại trước khi trình lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Văn phòng chủ trì có trách nhiệm thông tin, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ. Đồng thời khuyến khích các phòng chuyên môn trực thuộc tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tham mưu.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Quy chế tập trung vào 10 nội dung phối hợp chủ yếu gồm: Phối hợp tổ chức hội nghị, cuộc họp, kỳ họp và các buổi làm việc; Phối hợp thẩm định, thẩm tra các đề án và văn bản quan trọng; Phối hợp trao đổi thông tin và cung cấp tài liệu; Phối hợp xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo tỉnh; Phối hợp tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị cử tri; Phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Phối hợp phục vụ hoạt động đối nội, đối ngoại; Phối hợp thông tin, tuyên truyền và cung cấp thông tin báo chí; Phối hợp cải cách hành chính, chuyển đổi số và các nội dung phối hợp khác.

Theo đó, các Văn phòng phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung, thành phần, chương trình, tài liệu phục vụ các hội nghị, kỳ họp, phiên họp và các cuộc làm việc của lãnh đạo tỉnh. Tùy theo tính chất công việc, Văn phòng chủ trì có thể mời lãnh đạo các Văn phòng khác tham dự để nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu. Công tác chuẩn bị tài liệu được quy định chặt chẽ về thời hạn, quy trình và hình thức gửi nhận.

Ba Văn phòng phối hợp theo dõi quá trình xây dựng các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo và các văn bản quan trọng của tỉnh. Các phòng chuyên môn, chuyên viên được giao nhiệm vụ phải chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành để thẩm định, thẩm tra, bảo đảm chất lượng và tiến độ tham mưu. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo tỉnh phụ trách lĩnh vực được mời tham gia để trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo…

Các Văn phòng phối hợp phục vụ các chuyến công tác, hoạt động đối nội, đối ngoại, đón tiếp các đoàn công tác trong và ngoài nước. Văn phòng chủ trì được xác định theo tính chất và cơ quan tổ chức hoạt động. Ba Văn phòng phối hợp triển khai cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành; phối hợp tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức và công dân theo đúng quy định của pháp luật…

Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Lê Văn Giáp phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo 3 Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Giáp cho biết, thời gian qua, ba văn phòng luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh; nhờ vậy, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được triển khai thuận lợi và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới, nhất là đổi mới phương thức làm việc, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng xử lý công việc liên thông giữa các cơ quan, việc ban hành quy chế phối hợp là hết sức cần thiết.

Quy chế được xây dựng trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thiện các nội dung phối hợp. Quy chế quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tạo cơ sở để nâng cao tính chủ động, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tỉnh.

Lãnh đạo ba đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn