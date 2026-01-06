Hội nghị giao ban báo chí tháng 01 năm 2026

Quang cảnh hội nghị

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo báo cáo công tác báo chí tháng 12 năm 2025

Trong tháng 12/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông tin chính xác, kịp thời. Qua đó, góp phần tuyên truyền hình ảnh Nghệ An, lan tỏa các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, đồng thời phản ánh một số vấn đề dư luận quan tâm.

Các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo tỉnh; thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031; thông tin hoạt động chính quyền 2 cấp, tiếp tục tinh gọn bộ máy, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Các cơ quan thông tin Kỳ họp thứ 35, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với nhiều nội dung tác động toàn diện, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Các cơ quan báo chí thông tin, quảng bá các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch, con người của vùng quê xứ Nghệ; đề cập vấn đề bảo tồn di sản văn hóa; kiến nghị, đề xuất giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới. Các cơ quan báo chí phản ánh tinh thần ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; giữ gìn an ninh trật tự của các lực lượng chức năng; thực hiện đồng bộ các giải pháp về trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bên cạnh tiếp tục thông tin, phản ánh những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực, một số cơ quan báo chí đề cập tình trạng biến động giá đất đại lộ Vinh – Cửa Lò, cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn; kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị Nghệ An và xây dựng nhà tái định cư cho người dân trước Tết Nguyên đán; phản ánh tình trạng sâu bệnh trên hàng trăm ha dứa ở địa phương.

Các cơ quan báo chí thông tin về việc đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, dự án chậm tiến độ; phản ánh tình trạng nứt, lún nhiều nhà dân do thi công chung cư Cửa Tiền Luxury; tái diễn tình trạng xe “hổ vồ” trên đê Tả Lam; dự án chậm tiến độ; vấn đề phụ cấp cho đội ngũ làm việc tại tổ chức Hội.

Bên cạnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong tháng, các cơ quan báo chí đã ủng hộ, kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật.

Trong tháng 12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành 09 văn bản chỉ đạo xử lý 09 vấn đề báo nêu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu ban hành 06 văn bản đề nghị các các địa phương xử lý 09 vấn đề do Báo và PTTH Nghệ An, Báo Xây dựng, Báo Lao động, Báo Công lý phản ánh.

Nhà báo Trần Quang Đại – Báo Lao động nêu ý kiến

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí tập trung thảo luận vào nội dung: Quy trình phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí làm việc thực tế tại cơ sở khi vận hành chính quyền 2 cấp; quy định cấp phép Flycam và quá trình tác nghiệp…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan báo chí, đặc biệt là các đồng chí phóng viên, biên tập viên trong thời gian vừa qua. Các phóng viên báo chí đã bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin, phản ánh các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các tấm gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội của các thế lực thù địch.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, năm 2026 có rất nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy, mong muốn các cơ quan báo chí, các phóng viên sẽ là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Về phía tỉnh sẽ luôn trân trọng và lắng nghe các ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí.

Định hướng về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Kết luận số 203-KL/TW ngày 4/11/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới; tiếp tục tuyên truyền có chiều sâu việc thực hiện 7 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị; Tập trung tuyên truyền phản ánh những kết quả nổi bật trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá.

Các cơ quan báo chí quan tâm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030; kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An những tháng cuối năm và cả năm 2025... Đồng thời, chủ động có các bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lợi ích quốc gia dân tộc.

Các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin cập nhật công tác khắc phục hậu quả thiên tai; sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ Tết của Nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; làm rõ nỗ lực các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong bảo đảm cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, nhất là trong dịp Tết.

Chủ động có kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng; quan tâm tuyên truyền công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của các cấp ủy, chính quyền trong việc bảo đảm Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, công nhân, người lao động, đồng bào vùng khó khăn…

Đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền phương án bảo đảm sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, hỗ trợ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn