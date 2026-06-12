Nghệ An quyết nhiều chủ trương lớn về giáo dục và an sinh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Phạm Bằng



Nghệ An khơi thông nguồn lực cho các công trình trọng điểm

Tại phiên họp sáng 12/6, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó nổi bật là các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn lực phục vụ phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất điều chỉnh phương án phân bổ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025; đồng thời cho chủ trương sử dụng nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025 để bố trí kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ năm 2026.

Đáng chú ý, liên quan đến đề xuất thu hồi, sử dụng lượng cát phát sinh từ hoạt động nạo vét lòng hồ, đập thủy điện, thủy lợi phục vụ các công trình trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho rằng đây là nhu cầu thực tiễn nhằm vừa nâng cao khả năng tích nước, bảo đảm vận hành các công trình thủy điện, thủy lợi, vừa góp phần bổ sung nguồn vật liệu xây dựng đang có nhu cầu lớn trên địa bàn.

Tuy nhiên, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu phải rà soát kỹ nhu cầu sử dụng vật liệu của từng dự án, đặc biệt là các trường phổ thông nội trú liên cấp; đồng thời nghiên cứu đầy đủ các quy định pháp luật và quy trình thực hiện trước khi triển khai. Song song với đó, UBND tỉnh được giao đẩy nhanh tiến độ khai thác tại các mỏ cát đã được cấp phép nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án trọng điểm.

Cùng với các giải pháp về nguồn lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng thống nhất thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng trình HĐND tỉnh xem xét, gồm chính sách hỗ trợ xây dựng xã, phường không ma túy; chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất trong khu công nghiệp; chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế; cùng các nội dung điều chỉnh liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.

Đặt nền móng mới cho giáo dục và công tác bảo trợ trẻ em

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại phiên họp là chủ trương thành lập trường phổ thông công lập trên cơ sở tiếp nhận Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh sau khi giải thể.

Theo phương án được thống nhất, toàn bộ học sinh đang theo học tại trường sẽ được bảo đảm quyền lợi theo quy định của hệ thống giáo dục công lập. Trước mắt, tỉnh ưu tiên tiếp nhận đội ngũ cán bộ quản lý hiện có để duy trì hoạt động ổn định; về lâu dài sẽ thực hiện tuyển dụng giáo viên theo hình thức thi tuyển, đồng thời có cơ chế thu hút giáo viên giỏi, sinh viên xuất sắc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đặt tên ngôi trường mới là Trường THPT Trần Quốc Hoàn. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 1.412 xuống còn 1.268 trường công lập; đồng thời giảm 310 điểm trường lẻ, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học.

Bên cạnh giáo dục, công tác bảo trợ xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Vinh.

Trung tâm sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, thực hiện tiếp nhận toàn bộ trẻ em và thanh niên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Vinh. Hiện đơn vị đang chăm sóc 124 trẻ em tại 10 ngôi nhà và khu lưu xá thanh niên. Việc chuyển đổi mô hình được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục được duy trì ổn định, bền vững và phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng cho ý kiến đối với nhiều dự thảo chương trình hành động, chỉ thị quan trọng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIV, tạo cơ sở chính trị quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Thanh Tra