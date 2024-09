HLV, VĐV thể thao chung tay ủng hộ các tỉnh gặp bão lũ

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn do bão lũ gây ra. Ảnh: Như Ý

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã chia sẻ sâu sắc trên trang facebook cá nhân, đồng thời kêu gọi mọi người cùng tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn do bão lũ gây ra thiệt hại. Cô đã bày tỏ: “Đau quặn lòng khi thấy đồng bào ta đang oằn mình chống lại bão lũ thiên tai. Chỉ mong thiên tai mau qua đó, mọi người được cứu trợ kịp thời, giảm thiểu tối đa những hậu quả do bão lũ đến với mọi nhà ạ. Xin nguyện cầu người người nhà nhà đều được bình an. Em cũng xin được góp chút sức nhỏ bé của mình thông qua tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương. Và em cũng xin phép được đính kèm địa chỉ nhận ủng hộ để mọi người cùng chung tay với tinh thần tương thân tương ái...”.

Trong khi đó, cựu HLV Nguyễn Hoàng Ngân của đội tuyển karate Việt Nam cũng cho biết mình cùng mọi người đã tranh thủ mua một chút đồ thuốc, thực phẩm để đóng gói gởi tới ủng hộ người dân tại các vùng của Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ như một sự chung tay giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

Trong ngày 11-9, cơ thủ Đặng Thành Kiên đã hưởng ứng hoạt động ủng hộ, giúp đỡ đồng bào đang gặp ảnh hưởng bởi mưa, lũ tại các tỉnh phía Bắc khoản 100 triệu đồng. Cơ thủ viết trên trang facebook cá nhân của mình: “Xin hãy cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Các bạn thân mến, chúng ta đều đau lòng trước những thiệt hại nặng nề mà bão số 3 gây ra cho đồng bào ta. Là người con đất Việt, tôi cảm thấy có trách nhiệm góp phần hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn này. Tôi chia sẻ điều này với hy vọng truyền cảm hứng và kêu gọi mọi người cùng chung tay. Mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều có ý nghĩa to lớn lúc này...”. Trên trang facebook có dấu tích xanh mang tên Nguyễn Quang Hải, thông báo được chia sẻ rằng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã ủng hộ 250 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương để ủng hộ tới người dân bị bão lũ.

Ở một nghĩa cử khác, tập thể đội tuyển pencak silat Việt Nam đã chung tay quyên góp ủng hộ trực tiếp tới gia đình tuyển thủ Bùi Đình Quyết tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) đã bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Ban huấn luyện cùng HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng và các thành viên đội tuyển đã ủng hộ 10,6 triệu đồng tới tận tay gia đình tuyển thủ Bùi Đình Quyết nhằm hỗ trợ, vượt qua khó khăn thời điểm hiện tại.

Hiện lúc này, một số câu lạc bộ chạy phong trào và câu lạc bộ xe đạp, triathlon phong trào ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM thực hiện việc kêu gọi thành viên chung tay cùng hỗ trợ thiện nguyện đồng bào các tỉnh đang gặp thiệt hại do mưa lũ. Lời kêu gọi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình, đồng thời các VĐV thể thao phong trào tại nhiều câu lạc bộ đồng lòng quyên góp hiện vật, thực phẩm thuốc men và lên kế hoạch trực tiếp tới vùng khó khăn làm công tác cứu trợ.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: thethao.sggp.org.vn